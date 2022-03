Meitze

Ein Unbekannter hat am Sonnabendvormittag an der Osterriede (K 110) in Meitze zwei Taschen aus einem geparkten Auto gestohlen. Der schwarze VW Golf VII Variant stand von 9.20 bis 10.25 Uhr auf einem Feldweg. Der Täter schlug eine Autoscheibe ein. Er stahl eine schwarze Umhängetasche und eine ebenfalls schwarze Bauchtasche von der Rücksitzbank und entkam unerkannt.

Die Polizei, Telefon (05130) 9770, hofft nun auf Hinweise von Zeugen.