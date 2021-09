Bissendorf

Ein Unbekannter hat an der Bahnhofstraße in Bissendorf einen VW Golf III aufgebrochen. Der Autobesitzer hatte seinen Wagen am Montag um 22.30 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt. Am Dienstag gegen 12.30 Uhr musste er dann feststellen, dass das Türschloss gewaltsam aufgebrochen und das Autoradio ausgebaut worden war. Außerdem fehlte etwas Geld. Zeugen sollten sich an die Polizei Mellendorf, Telefon (05130) 9770, wenden.

Von Frank Walter