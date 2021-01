Elze

Unbekannte haben am helllichten Tag beim Aufbruch eines Handwerkerfahrzeugs in Elze Werkzeuge und Elektrowerkzeuge im Wert von rund 6000 Euro erbeutet. Der Citroen Jumper stand ab 9.50 Uhr an der Plumhofer Straße, gegen 11.10 Uhr wurde der Aufbruch entdeckt. Die Diebe hatten die Hecktür aufgehebelt. Zeugen sollte sich an das Polizeikommissariat Mellendorf, Telefon (0 51 30) 97 70, wenden.

Von Frank Walter