Mellendorf

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch in Mellendorf das Handwerkerfahrzeug einer Hausbaufirma aufgebrochen. Die Tat an der Ecke Kaltenweider Straße/Andreas-Haselbacher-Straße muss sich zwischen Mittwoch, 23 Uhr, und Donnerstag, 5 Uhr, ereignet haben. Der oder die Täter hebelten die seitliche Schiebetür auf und stahlen aus dem Laderaum drei Koffer mit Elektrowerkzeugen der Marken Makita und Hitachi. Die Polizei schätzt den Wert des Diebesgutes auf rund 1500 Euro. Zeugen sollten sich unter der Rufnummer (05130) 9770 im Kommissariat Mellendorf melden.

Von Frank Walter