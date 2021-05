Wiechendorf/Resse

Die Polizei Wedemark ermittelt nach zwei Autodiebstählen in Wiechendorf und Resse. Zwar würden auch dort immer wieder Fahrzeuge, „doch zwei in einer Nacht hatten wir noch nie“, sagt Philip Wehr, stellvertretender Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, am Montag auf Anfrage.

Seinen Angaben zufolge hatten die Unbekannten zwischen Sonntag, etwa 18 Uhr, und Montag, 7 Uhr, in Wiechendorf einen an der Schnippheide abgestellten vier Jahre alten schwarzen Jeep Grand Cherokee entwendet. Im gleichen Zeitraum wurde in Resse ein an der Straße Im Felde geparkter erst ein Jahr alter weißer Audi A4 Avant gestohlen. Die Besitzer hatten die Fahrzeuge jeweils am Abend auf dem eigenen, frei zugänglichen Grundstück verschlossen abgestellt, berichtet der Polizist. Den Gesamtschaden beziffert Wehr auf etwa 50.000 Euro.

Die Polizei Mellendorf bittet unter Telefon (05130) 9770 um sachdienliche Zeugenhinweise.

Von Sven Warnecke