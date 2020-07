Mellendorf

Bei einem Verkehrsunfall auf der Wedemarkstraße in Mellendorf ist am Mittwoch ein 62 Jahre alter Autofahrer verletzt worden. Nach Auskunft der Polizei war der Mann gegen 9.30 Uhr mit seinem Opel Combo in Richtung Stucke-Kreuzung unterwegs und musste wegen eines Linksabbiegers verkehrsbedingt anhalten.

Ein offenbar unaufmerksamer, dahinter fahrender 40-Jähriger erkannte die Situation zu spät, berichtet Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes. Der Fahrer des Opel Corsa prallte in das Heck des vor ihm stehenden Fahrzeug des 62-Jährigen. An beiden Autos entstand ein Schaden von zusammen etwa 4500 Euro.

Von Sven Warnecke