Brelingen

Die Polizei Wedemark hat am Sonnabend, 20. März, gegen 12.15 Uhr einen Autofahrer auf dem Bünte Weg in Brelingen gestoppt. Nach Auskunft einer Sprecherin des Kommissariats Mellendorf fiel den Streifenpolizisten bei der Kontrolle auf, dass der 54 Jahre alte Mann dauerhaft in der Wedemark lebt, an seinem Fahrzeug aber noch polnische Kennzeichen montiert waren. Damit verstieß der Fahrer gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und muss sich nun wegen Steuerhinterziehung verantworten, heißt es von der Polizeisprecherin weiter.

Von Sven Warnecke