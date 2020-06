Ein elfjähriges Mädchen ist bei einem Unfall in der Wedemark verletzt worden. Doch der Fahrer flüchtete, ohne sich zu kümmern. Dank eines Zeugen konnte die Polizei den Wagen ermitteln. Doch weder der Halter, noch der vermeintliche Fahrer gaben die Tat zu. Die Polizei bittet um Hinweise.

Autofahrer fährt elfjähriges Mädchen an – zwei Männer leugnen die Tat

