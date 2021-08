Negenborn

Das Igelmädchen namens Schmetterling kommt in einer Transportkiste in der Abenddämmerung im Negenborner Garten an. Dort erwartet Schmetterling und einen weiteren Jungigel ihr eigenes Terrain. Beide sind mit Farbtupfern auf dem Stachelkleid gekennzeichnet. Die vermittelnde ehrenamtliche Igelhelferin bemüht sich – mit den Kleinen in ihren schützenden Händen – aufklärend um die Paten, damit diese auch alles richtig machen.

Eigentlich fehlt es zum Igelglück an nichts auf dem weitläufigen ländlichen Hofgrundstück mit vielen Unterschlupfen, Holz- und Reisigstapeln, Laubhaufen, Kompost, Rasen und Staudenbeeten, alten und jungen Bäumen, Hecken und Wasserstellen. Zudem ist schon ein stacheliger Verwandter alteingesessen, vertraut mit den Menschen, der Vegetation und dem anderen Getier. Die fürsorgliche Unterweisung der Menschen vor Ort in Igelkunde nimmt eine gute Stunde in Anspruch. Dann dürfen die Tiere ihre winzigen Füße auf den Boden setzen und Schutz unter den Büschen suchen. Man lässt dem Igelleben zuversichtlich seinen Lauf.

Ehrenamtliche Igelhelfer päppeln junge und verletzte Tiere auf und suchen dann geeignete Gartengrundstücke, um den Tieren einen neuen Lebensraum zu geben. Quelle: Ursula Kallenbach

Igel können sich nur zusammenrollen

Wenige Tage später liegt auf der Fahrbahn der Landesstraße unweit des Grundstücks ein überfahrener Igel mit aufgerissenem Körper. Es ist keiner der zwei Jungigel vom Hof, und auch der altbekannte Igel hat sich morgens schon sehen lassen. Vielleicht hatte ein Igel von der anderen Straßenseite die Neuankömmlinge gewittert? Igel wandern gern herum und unternehmen auch längere Streifzüge. Sie zu beschützen ist schwierig, und sie selbst können es nicht. Seit Millionen von Jahren auf der Erde zu Hause, können sie bei Gefahr nur eines tun: sich zusammenrollen. Und auf den Straßen werden sie dann von Autos totgefahren. Menschen am Steuer können sie jedoch schützen, wenn sie den Fuß vom Gaspedal nehmen und in der Dämmerung und nachts vorausschauend fahren – denn ein Schmetterling könnte kreuzen.

Von Ursula Kallenbach