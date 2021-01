Mellendorf

Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstag gegen 17 Uhr ein 43 Jahre alter Fahrradfahrer verletzt worden. Doch ein Schutzhelm bewahrte den Radler vor Schlimmeren, wie Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes in der Wedemark, am Freitag mitteilte.

Der Unfall ereignete sich im Kreuzungsbereich Hartmannshof und Kaltenweider Straße (L190) in Mellendorf. Der Radler befuhr nach Polizeiangaben den kombinierten Rad- und Gehweg an der Landesstraße 190. An der Einmündung der Straße Hartmannshof kam dann von rechts ein Suzuki-Fahrer. „Ohne an der dortigen Haltelinie anzuhalten, fuhr der 39-Jährige in die Kaltenweider Straße ein und kollidierte dabei mit dem von links kommenden, vorfahrtberechtigten Radfahrer“, berichtet Bebensee.

Der Radler stürzte bei dem Zusammenprall und schlug mit dem Kopf auf die Motorhaube des Suzuki. Dabei zog er sich jedoch nur leichte Verletzungen zu, da er einen Fahrradhelm trug, sagt der Ermittler. Der 43-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An Fahrrad und Auto entstand nach Polizeiangaben insgesamt ein Schaden in Höhe von 1600 Euro.

