Scherenbostel

Wegen eines technischen Defekts an seinem Ford ist ein 27 Jahre alter Mann aus Stadthagen am Dienstag, 9. November, gegen 7 Uhr auf der Langenhagener Straße – der Ortsdurchfahrt der Landesstraße 190 – in Scherenbostel liegen geblieben. Als eine Streifenwagenbesatzung dort zufällig vorbeikam, wollten die Beamten dem Fahrer beim Schieben helfen.

Nachdem das Hindernis von der Straße geschoben worden war, überprüften die Polizisten jedoch noch den Fahrer und stellten dabei fest, dass der Mann gar nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Die Folge ist nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Von Sven Warnecke