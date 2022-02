Bissendorf-Wietze

Zwei Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Bissendorf waren während des Sturmeinsatzes am Donnerstagnachmittag zu einem in einem Vorgarten in Bissendorf-Wietze umgestürzten Baum gerufen worden. Um den Schaden auf dem Grundstück zu begutachten, stellten sie ihr Einsatzfahrzeug gegen 15.20 Uhr in der Mitte der kleinen Seitenstraße ab.

Während sie auf dem Grundstück waren, näherte sich ein 69-jähriger Autofahrer, der mit seinem Pkw nicht an dem VW Transporter vorbeikam. Anstatt nun auf die Rückkehr der Feuerwehrleute zu warten, stieg er in das Einsatzfahrzeug, in dem der Zündschlüssel steckte, und setzte es kurzerhand um. Dabei stieß er leicht gegen den Zaun, allerdings ohne einen Schaden zu verursachen. Anschließend fuhr er mit seinem Wagen weiter.

Ausrede dringender Termin zieht nicht

Da Zeugen ihn beobachtet hatten, konnte die Polizei ihn ausfindig machen. Seine Ausrede: Er habe einen dringenden Termin gehabt. Das schützt ihn nicht vor einer Anzeige wegen unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs.

Von Andreas Krasselt