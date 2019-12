Berkhof

Eine Autofahrerin hat am Freitagabend in Berkhof zu spät gemerkt, dass ein vor ihr fahrender Wagen nach links abbiegen wollte. Die 52 Jahre alte Frau verursachte einen Auffahrunfall, bei dem der 51-jährige Fahrer des wartenden Autos leicht verletzt wurde.

Der Mann war um 18.40 Uhr auf der Berkhofer Straße in Richtung Norden unterwegs und wollte nach links in die Straße Am Wittegraben abbiegen, als der VW Golf auf sein Auto auffuhr. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden an beiden Fahrzeugen auf circa 6000 Euro.

Von Julia Gödde-Polley