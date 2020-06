Berkhof

Bei einem Unfall ist eine Radfahrerin aus der Wedemark am Freitagabend schwer am Kopf verletzt worden. Sie war um 18.45 Uhr auf der Wieckenberger Straße in Höhe der A-7-Anschlussstelle unterwegs, als eine Autofahrerin sie beim Abbiegen übersah.

Die 42-jährige Frau aus Wolfsburg wollte nach links auf die Autobahn in Richtung Hamburg fahren. Dabei sah sie die entgegenkommende 53-Jährige auf ihrem Fahrrad zu spät. Die Radfahrerin stürzte auf die Straße. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Die Wedemärkerin hat nach Angaben einer Polizeisprecherin keinen Helm getragen.

Den Schaden an den beteiligten Fahrzeugen beziffert die Polizei auf etwa 1200 Euro. Die Unfallverursacherin muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Die Beamten leiteten ein Verfahren ein.

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Gödde-Polley