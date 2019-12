Berkhof

Die Polizei sucht einen Unbekannten, der am Sonntag bei Berkhof ein an der Wieckenberger Straße im Forst Rundshorn am Trimm-dich-Pfad geparktes Auto aufgebrochen hat. Der Täter nutzte gegen 14.20 Uhr die etwa zehnminütige Abwesenheit einer 56 Jahre alten Wedemärkerin aus, um eine Seitenscheibe einzuschlagen und die hinter dem Beifahrersitz liegende Handtasche zu entwenden.

Die Frau büßte neben ihrem Portemonnaie mit 20 Euro auch ihr Mobiltelefon ein. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Die Polizei warnt regelmäßig davor, Wertsachen im Auto zurückzulassen.

Hinweise erbittet das Kommissariat Mellendorf unter Telefon (05130) 9770.

