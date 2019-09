Mellendorf

Die Polizei sucht Unbekannte, die zwischen Sonnabend, 18 Uhr, und Montag, 5.45 Uhr, in Mellendorf einen an der Berliner Straße abgestellten BMW aufgebrochen haben. Die Autoknacker hatten eine Seitenscheibe des Modells der Fünferreihe eingeschlagen, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Anschließend bauten sie das Navigationsgerät, das Lenkrad samt Airbag sowie die Tachoeinheit aus. Über die Höhe des Schadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Hinweise erbittet das Kommissariat unter Telefon (05130) 9770.

Weitere Einsatzmeldungen der Polizei und Feuerwehr Wedemark lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke