Mellendorf

Am Montag ist es in Mellendorf zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 18.40 Uhr wollte ein 61-jähriger Dacia-Fahrer mit seinem Fahrzeug von der Straße Am Freizeitpark nach links in die Wedemarkstraße einbiegen. Dabei übersah er nach Angaben der Polizei den von links kommenden VW Touran eines 43-Jährigen, der sich auf der Vorfahrtsstraße befand.

Vier Insassen müssen ins Krankenhaus gebracht werden

Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Sowohl der 61-Jährige als auch die Insassen des VW wurden dabei verletzt. Im Auto befanden sich ein 43-jähriger Mann, seine 34-jährige Beifahrerin sowie ein zehnjähriges Kind. Die Verletzten mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass ein Abschleppdienst sie abtransportieren musste.

Von Sebastian Stein