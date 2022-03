Mellendorf

Bereits am Donnerstag hat sich auf dem Parkplatz der Famila-Filiale in Mellendorf ein Unfall ereignet, bei dem ein relativ hoher Schaden von rund 3000 Euro entstanden ist. Eine 63-Jährige hatte gegen 11.30 Uhr ihren BMW X3 dort in einer Parkbucht abgestellt. Als sie zurückkam, bemerkte sie den Schaden. Offenbar war ein anderer Autofahrer beim Ausparken mit ihrem Wagen zusammengestoßen. Der Unfallverursacher setzte sich allerdings ab, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Die Polizei Mellendorf sucht Zeugen. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, möge sich beim Polizeikommissariat Mellendorf unter Telefon (05130) 9770 melden.

Von Andreas Krasselt