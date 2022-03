Meitze

Ein Anwohner aus Meitze meldete der Polizei am Freitagnachmittag einen stark beschädigten BMW, der mit einer Plane abgedeckt auf einem Grünstreifen an der Dorfstraße in Meitze abgestellt war. Als die Einsatzkräfte dort eintrafen, war neben dem Zeugen auch der 18-jährige Fahrer des BMW vor Ort.

Der gab an, in der Nacht zuvor mit vier Freunden im Alter zwischen 15 und 17 Jahren unterwegs gewesen zu sein und wegen zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über den Wagen verloren zu haben. Dabei sei er von der Straße abgekommen. Der Wagen habe sich auf einem Feld überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben. Nur ein Insasse sei leicht verletzt worden.

Gemeinsam Wagen wieder auf die Räder gestellt

Gemeinsam hätten die Jugendlichen den BMW dann wieder auf die Räder gestellt und seien zu Fuß weitergegangen. An dem Wagen ist laut Polizeiangaben ein Totalschaden entstanden. Der 18-Jährige muss nun mit einem Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05130) 9770 entgegen.