Brelingen

Es ist nach 60 Jahren Ehestand zwar „erst“ die diamantene Hochzeit, die Bärbel und Werner Dybek am 11. August 2021 in Brelingen feiern, aber das Wort „eisern“ kommt in ihren Erzählungen viele Male vor. Denn es bestimmte das Leben des Schichtarbeiters bei VW in Stöcken in den Sechziger- und Siebzigerjahren. „Wir haben immer eisern gespart“, sagt Werner Dybek, auf den Tag genau auch 81 Jahre alt. „Ich habe noch nie einen Pfennig Schulden gemacht.“

Es war ein Leben voller vorsichtiger Schritte. In Garbsen hatte das Paar, das sich nur ein Jahr vor der Hochzeit bei einem Karnevalsball in Hannover kennen gelernt hatte, zunächst nur eine kleine Wohnung genommen. Als dann zwei Söhne die Familie komplettierten, musste eine größere her. Sie fand sich durch die Vermittlung eines VW-Arbeitskollegen in einem Ort, den die Dybeks nicht mal vom Hörensagen kannten – in Brelingen.

Am Anfang war das Geld knapp

Auf einem alten Fahrrad machte sich der Familienvater an einem Wochenende kurzentschlossen auf den Weg – „man hatte ja auch noch kein Telefon“ – und traf vor Ort den Brelinger Schuster, der der Vermieter war. Per Handschlag kam es zum Vertrag; der Schuster war so beeindruckt von der Fahrrad-Anfahrt des VW-Arbeiters, dass er dafür fünf oder sechs örtliche Mitbewerber um die Wohnung abwies. So bezog die Familie 1963 ihre erste Wohnung in Brelingen. Niemals hätte sich Werner Dybek zu dieser Zeit vorstellen können, einmal selbst zu bauen. „Wir hatten kein Geld“, erzählt das Paar bei seinem Ehejubiläum. Die Wunschliste damals sah bescheidener aus: erstens eine Waschmaschine, zweitens einen Kühlschrank und drittens einen Fernseher.

Der Brelinger Ortsbürgermeister Patrick Cordes (von links) gratuliert Bärbel und Werner Dybek zum Ehejubiläum. Bürgermeister Helge Zychlinski hat neben seinen eigenen Glückwünschen auch die von Regionspräsident Hauke Jagau und von Innenminister Boris Pistorius zu überbringen. Quelle: Ursula Kallenbach

Per Fahrgemeinschaft ging es ins VW-Werk

Doch die eisernen Ersparnisse aus einem Bausparvertrag erlaubten dann doch den Bau eines Fertighauses, in das die Familie 1972 einzog. Auch weiterhin arbeitete Werner Dybek bei VW, zuletzt als Werksmeister – insgesamt 41 Jahre bis zum Jahr 2000. Er fuhr dann nicht mehr mit dem Fahrrad nach Stöcken, sondern in Fahrgemeinschaften mit dem Auto, wie so viele VW-Beschäftigte aus der Wedemark. „Ich bin immer hingekommen – hat immer geklappt“, erinnert er sich. 1974 folgte endlich das erste eigene Auto aus dem Werk.

„Wir haben uns von Beginn an in Brelingen wohlgefühlt“, sagen Bärbel und Werner Dybek unisono. Die Gäste in dem Haus an der Düsternstraße an ihrem doppelten Festtag geben das Lob herzlich zurück, denn mit den Dybeks haben die Nachbarn und Vereine in Brelingen viel Unterstützung gewonnen. Bärbel Dybek war aktiv beim Kegeln und im Turnverein, Werner Dybek ist als Tenor im Männergesangverein seit 20 Jahren einer der aktivsten Sänger. Auch dem Ortsrat hilft er bei allerlei Bedarf aus, und er verrichtet im Kochteam der Kirchengemeinde seinen Dienst.

Bärbel Dybek zeigt ihr Hochzeitsfoto von vor 60 Jahren. Die Eheschließung hatte Werner Dybek genau auf seinen 21. Geburtstag gelegt, dem Datum seiner Volljährigkeit nach damaligem Recht. Quelle: Ursula Kallenbach

Werner Dybek ist schon 20 Jahre lang Küster

Ehefrau Bärbel muss ihren jetzt 81 Jahre alten Mann allerdings schon zwei Jahrzehnte verständnisvoll mit einer weiteren Aufgabe teilen. Denn als Werner Dybek in den Vorruhestand ging, übernahm er vor gut 20 Jahren das Küsteramt in der Kirchengemeinde St. Martini. „Er hat immer dafür gesorgt, dass dort alles klappt“, sagt die Jubilarin. „Er war sehr oft weg, ich habe das Telefon bedient.“

Für dieses Sorgen um die Kirchengemeinde und dafür, dass er immer da sei, wenn er gebraucht werde, dankten die Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Marion Bernstorf, und Kirchenvorsteherin Jutta Schräpel ihrem Küster. Oft sei er auch da, wenn niemand es bemerke, betonten sie. Und er erledige weit über seine vereinbarte Arbeitszeit hinaus wie selbstverständlich viele Dinge, die auch über seinen eigentlichen Aufgabenbereich hinausgingen. In ihren Dank schloss Marion Bernstorf ausdrücklich seine Ehefrau Bärbel ein. Diese sei oft ihre Ansprechpartnerin, wenn Werner Dybek für eine seiner ehrenamtlichen Tätigkeiten im Dorf unterwegs sei.

Von Ursula Kallenbach