Negenborn

Ja, sie sind wachsam, die Wedemärker – und fragen nach: Warum werden dort plötzlich kurz vor dem Ortseingang nach Negenborn an der Landesstraße 383 so viele Bäume gerodet? In den sozialen Medien schießen dazu Fantasien mit ironischem Unterton ins Kraut: Es könnte an dieser Stelle mitten in der „Wohlfühlgemeinde“ Wedemark ein Rasthof mit Schnellrestaurants gebaut werden.

Nein, so ist es nicht. Das tief gelegene Stück an der stark befahrenen Landesstraße gehört einem bodenständigen Brelinger Landwirt. Er habe seit Jahren Ärger wegen trocken fallender Birken und Erlen dort, erklärt er auf Anfrage. Die Auseinandersetzungen mit der Landesbehörde über seine Verkehrssicherungspflicht dort fülle einen Aktenordner.

Rodung von zuständigen Stellen genehmigt

Diese Pflicht hat der Grundeigentümer selbstverständlich. Aber die Auslegung, wann die Bäume denn zur Gefahr für den Verkehr dort werden können, beschäftigt beide Seiten schon länger. Insofern hat sich der Landwirt jetzt entschlossen, die Bäume zu fällen.

Den kritischen Beobachtern der Rodung sei nun versichert, er hatte dazu die Genehmigung aller Behörden von Naturschutz- bis Wald- und Ordnungsbehörde der Gemeinde, und der zuständige Förster war auch dabei. Auf der gerodeten Fläche will der Landwirt den natürlichen Bewuchs – auch Büsche und Jungbäume – dann wieder hochkommen lassen und die ganze Fläche dann so beim Hofübergang im Rentenalter an seinen Sohn übergeben, der dann in 20 Jahren wieder roden kann. Auch den Aufwuchs werden die Beobachter miterleben – und wissen jetzt, was sie sehen.

Von Ursula Kallenbach