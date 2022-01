Mellendorf

Ungewöhnliches Fundstück: Am Bahnhof Mellendorf in der Wedemark hat offenbar ein Krimineller seinen Rucksack liegen lassen. Jetzt sucht die Polizei den Besitzer.

Zeugen entdeckten den schwarzen Rucksack am Dienstag gegen 10 Uhr in einem Wartehäuschen am Bahnhof. Auf der Suche nach Hinweisen zum Besitzer entdeckten sie in der Tasche eine geringe Menge Marihuana, eine Feinwaage, wie sie Drogenhändler benutzen, sowie Einbruchswerkszeug. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein, zunächst gegen unbekannt. Da kaum zu erwarten ist, dass sich der Eigentümer des Rucksacks selbst bei der Polizei meldet, suchen die Ordnungshüter nun nach Zeugen, die Hinweise dazu geben können, wer den Rucksack am Bahnhof hat liegen lassen.

Von Frank Walter