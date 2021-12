Wedemark

In der Gemeinde Wedemark soll es künftig möglich sein, Bauanträge in digitaler Form zu stellen. Die Verwaltung schafft dazu eine entsprechende Software an. Antragsteller können das Bauamt dann über eine Onlineplattform virtuell betreten. Ein konkretes Datum steht noch nicht fest. Nach Angaben von Bürgermeister Helge Zychlinski (SPD) könnte die Umsetzung im kommenden Jahr starten. Der Verwaltungsausschuss hat kürzlich die Gelder dafür freigegeben. Die Anschaffung der Software kostet die Gemeinde zunächst gut 50.000 Euro und dann jährlich 21.000 Euro.

„Wir haben einen unglaublichen Bauboom“

Konkret sollen Architektinnen und Architekten zukünftig ein digitales Formular ausfüllen und auch gleich die Pläne auf der Website hochladen können. Das Prozedere funktioniert auch bei kleineren Umbauarbeiten, für die ein Bauantrag erforderlich ist. Aufseiten der Gemeinde sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Anträge auch digital weiterverarbeiten. Die Genehmigung erfolgt dann ebenfalls digital. „Wir haben derzeit einen unglaublichen Bauboom in der Gemeinde“, sagt Zychlinski. Eine ähnliche Menge an Anträgen erwarte man bei der Verwaltung auch in den Folgejahren. Dies signalisierten die Pläne der designierten Ampel-Bundesregierung, die 400.000 Wohnungen bauen lassen will. „Sicher wird davon auch etwas in der Wedemark passieren“, so Zychlinski.

Die Terminvereinbarung und einige Serviceangebote sind auf der Website der Gemeinde Wedemark digital möglich, künftig sollen auch die Bauanträge hinzukommen. Quelle: Screenshot/Sebastian Stein

Bürgermeister erwartet noch viele analoge Anträge

Der Bürgermeister zeigte sich deshalb zwar erfreut über den Schritt bei der Digitalisierung der Verwaltung, allerdings dämpfte er zugleich die Erwartungen an das neue System. „Es wird keine Wunder bringen“, sagte Zychlinski. Denn das digitale Antragsaufkommen werde sich in Grenzen halten, wie die Erfahrung aus anderen Kommunen zeige. Viele Antragsteller würden bei der analogen Variante bleiben, vor allem weil die digitale Arbeit mit großen Plänen eine Umstellung sei. Ähnliche Erfahrungen habe die Verwaltung zudem bei anderen digitalen Serviceangeboten gemacht, erklärte der Bürgermeister.

Bislang ist es in der Wedemark etwa möglich, die Kfz-Zulassung digital zu beantragen. Die Vergabe der Impftermine läuft derzeit ebenfalls komplett über die Onlineplattform der Verwaltung. Solange es allerdings noch das analoge Pendant gibt, scheinen viele Wedemärkerinnen und Wedemärker darauf zurückzugreifen.

Digitale Akte soll Effizienz in der Verwaltung steigern

Neben dem Service für die Bürgerinnen und Bürger soll die Digitalisierung zu einer größeren Effizienz in der Verwaltung sorgen. Doch solange es noch analoge Anträge gibt, wird es im Bauamt weiter nötig sein, diese in eine digitale Form zu bringen. Zychlinski ist sich aber sicher: „Es wird für alle ökonomisch sinnvoller.“ Intern steht das Bauamt vor einer großen Umstrukturierung auf die digitale Akte. Wenn die Verwaltung derzeit etwa bei Umbauten auf eine alte Bauakte zugreifen will, muss diese aus einem externen Archiv angefordert werden. Künftig sollen alle Akten von einem Dienstleister aber digitalisiert werden. Dazu muss die Gemeinde auch ihre Serverinfrastruktur erneuern.

Die Digitalisierung des Bauamts hatte Zychlinski schon im Wahlkampf zum Bürgermeisteramt angedeutet. Sein damaliger Kontrahent, Marco Zacharias (CDU), hatte den Bürgermeister für eine zu langsame Digitalisierung des Rathauses kritisiert und überdies zu lange Bearbeitungszeiten bei Bauanträgen angemahnt.

Von Sebastian Stein