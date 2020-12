Wennebostel

Mal steht Ortsbürgermeister Hans-Joachim von Einem in Wennebostel auf einem fertig asphaltierten Fahrbahnstück, mal tief im sandigen Untergrund der Straße. Alle 14 Tage erörtert er vor Ort in Baubesprechungen mit der Region Hannover, wie der Ausbau von Fahrbahn und Gehwegen der K 107 durch das Dorf vorangeht. Die neueste Nachricht ist sicher: Die Wennebosteler bekommen ein Weihnachtsgeschenk.

Ab Weihnachten ist Kita auf dem Gehweg zu erreichen

Die zwei ersten Bauabschnitte sind nun seit Ende Oktober asphaltiert und der Gehweg in diesen Abschnitten fertiggestellt. „Bis Weihnachten wird auch der Gehweg bis zur Kita Ohrwürmchen abgeschlossen sein“, berichtet von Einem. Der Vorarbeiter am Bau, Jonas Dölfes, möchte die gute Nachricht unbedingt selbst bestätigen: „Ab Weihnachten ist die Kita ab Nachtigallenweg auf dem Gehweg wieder fußläufig zu erreichen.“

Anzeige

Lesen Sie auch

Die Anliegerzufahrten werden in diesem Bauabschnitt auf der Baustraße bis ins neue Jahr hergestellt. Darüber hinaus erfolgen bis vermutlich März 2021 die letzten Asphaltarbeiten. „Der Zeitplan mit Fertigstellung sollte bei keinem allzu strengen Winter bis März 2021 gemäß ursprünglicher Planung gehalten werden“, sagt von Einem.

Mit dem Vorarbeiter Helmut Mahlmann (links) tauscht sich Ortsbürgermeister Hans-Joachim von Einem auf den Bauabschnitten der K 107 häufig aus. Quelle: Ursula Kallenbach

Projekt könnte im März 2021 fertig sein

Gemeint ist damit der Fertigstellungstermin der Gesamtmaßnahme, wie ihn die Region im September 2020 angekündigt hat – nach einem Jahr langwieriger und stockender Straßen- und Gehwegsanierung seit September 2019. „Das Gröbste ist getan, alle Abwasser- und Regenwasserkanäle sind gelegt“, stellt der Ortsbürgermeister fest. „Wir hatten viel Ärger mit dem Schmutzwasserkanal“, verdeutlicht Vorarbeiter Helmut Mahlmann, der von der ausführenden Firma Scharnhorst für den Tiefbau und die Schächte zuständig ist. Wer die Baustelle längs durch den Ort abläuft, ahnt, was er meint. Unzählige Kanalschächte ragen mit Höhenunterschieden hervor.

Zurzeit nutzt noch der Wasserverband den Straßentiefbau, um eine neue Trinkwasserleitung zu verlegen. Die Tiefbaufirma bringt auch Leerrohre für die neue Glasfaseranbindung und Stromleitungen in den Boden.

Die grünen Rohre gehören zur neu gelegten Wasserleitung in der Straße. Quelle: Ursula Kallenbach

In der Baugrube schwimmen Fische

Wasser hat eine große Rolle gespielt bei den Problemen, die im Zuge des umfangreichen Vorhabens eintraten. Starke Verzögerungen gab es vor allem durch die Umlegung von vorhandenen, dort nicht vermuteten Telekomleitungen von Mai bis August im Kreuzungsbereich der Straßen In Wennebostel/Nachtigallenweg, da die Leitungen direkt vor einem zu erstellenden Regenwasserkanal lagen. „In der Baugrube unter der Glasfaserleitung schwammen im Wasser sogar kleine Fische“, erzählt von Einem. Kuriosum hin oder her – in der Folge mussten die Asphaltierungsarbeiten fast drei Monate warten – und damit die Anwohner.

Anwohner wollen alte Bäume schützen

„Ein vorher aus den Plänen nicht ersichtlicher Höhenversatz des Regenwasserkanals sorgte dann von September bis Oktober für weiteren Zeitverzug bei der Asphaltdecke“, rekapituliert von Einem. Natürlich sei, wo es machbar war, stets weitergebaut worden, und es seien nicht jeweils alle Arbeiten eingestellt worden. Auch vielen Anregungen oder Klagen von Anliegern gingen die mit dem Ausbau Beschäftigten nach. Häufig hatte der Ortsbürgermeister bei den Baubesprechungen mit den Arbeitern und Mitarbeitern der Region auch Anwohner um sich, denen etwa der Schutz der alten Bäume an der Straße wichtig war.

Mit vielen unterschiedlichen Schächten auf mehreren Niveaus haben es die Bauarbeiter in der Straße In Wennebostel zu tun. Quelle: Ursula Kallenbach

Bauarbeiter bekommen Frühstückspäckchen

Für viele Anwohner gehören die Bauarbeiter über die lange Ausbauzeit mittlerweile fast zur Familie. Nicht nur, dass immer wieder Einzelheiten zu Zäunen, Zufahrten und Pflaster zu klären sind – freundliche Wennebosteler reichen auch mal Frühstückspäckchen und Tüten mit Kuchen in die Baggerkabine. Fußgänger halten einen Schnack mit den Arbeitern und stellen Fragen.

Aus dem Auto heraus versorgen diese Anlieger hier den Bauarbeiter mit einer Frühstückstüte. Quelle: Ursula Kallenbach

Baumwurzeln brauchen Raum

Besondere Lösungen wurden auf den Rat einer Baumschutzsachverständigen hin zum Schutz der Baumwurzeln gefunden, die teilweise schon den vorherigen Bürgersteig hochgedrückt hatten. So ist jetzt an manchen Stellen das neue Gehwegpflaster ausgespart und ohne Kantenstein geblieben, weil die Wurzeln Raum brauchen. An anderen Stellen ist man auf ein spezielles Mineralgemisch ausgewichen, das sich im Wurzelbereich großer Bäume bewährt hat.

Ortsbürgermeister Hans-Joachim von Einem zeigt, wie das Gehwegpflaster an diesen Baumwurzeln ausgespart und erhöht verlegt ist. Quelle: Ursula Kallenbach

Der Ortsbürgermeister ist auch zwischen den 14-täglichen Gesprächsterminen auf der Baustelle unterwegs und beobachtet die Arbeiten. Im alten, gewachsenen Dorf wird die neue Straße nicht gerade und schnittig verlaufen. Aber, so sieht es von Einem mit Vorfreude, sie wird sicherlich für die nächsten 30 Jahre gute Dienste tun.

Von Ursula Kallenbach