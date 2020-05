Mellendorf

Natürlich war alles für alle ein wenig ungewohnt. Zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie hat es in der Wedemark eine öffentliche Sitzung der Kommunalpolitiker gegeben. Um den vorgeschriebenen Abstand zu wahren, tagte der Ausschuss für Planen, Bau und Umweltschutz nicht im Bürgerhaus, sondern im weitaus größeren Forum des Schulzentrums. Und bei einer Premiere kann schon mal das ein oder andere daneben gehen – in technischer Hinsicht.

Technische Probleme im Forum

Immer wieder klagten die Mitglieder des Gremiums über Ausfall des Internets – das WLAN reichte offenbar nicht aus, um alle Endgeräte der Teilnehmer zu versorgen. Auch die Akustik ließ Wünsche offen. Viel Kommunikation lief über Mikrofone, die Lautsprecher ragten über die kleine Empore hinein ins Forum – und damit auch herüber über so manche Tische. Auch die Ausschussvorsitzende Suanne Brakelmann rückte mit ihren Tischen ein paar Meter nach vorn. Dadurch wurde es ein wenig besser. Brakelmann sagte jedoch zum Ende der Sitzung, „dass ich heute nur zwei Drittel verstanden habe“. Ähnlich dürfte es den gut 20 Zuhörern ergangen sein. Denn bei den diversen Diskussionen vergaßen die Ausschussmitglieder immer wieder, ein Mikrofon in die Hand zu nehmen – sie sind es eben nicht gewohnt. „Wir sind auch noch da!“, lauteten daher oft die Zwischenrufe aus dem Plenum.

Radverkehrskonzept ist beschlossen

Ein Thema, das die Zuhörer offenbar interessierte, war das Radverkehrskonzept für die Gemeinde Wedemark – schließlich gab es im vergangenen Jahr eine Bürgerbeteiligung, wie das Wegenetz verbessert und tauglich für den Alltagsradler gemacht werden könnte. Das Ziel: per Fahrrad einkaufen, zur Kita und Schule zu fahren und als Pendler an der S-Bahn-Station das Rad sicher abstellen können. Die Ortsräte hatten im Vorgriff viel Vorarbeit geleistet und zahlreiche Straßen sowie Wege skizziert, um diese mit in das Routennetz aufzunehmen. Diesem Ansinnen konnte sich der Fachausschuss nicht verschließen und stimmte schließlich dafür.

So soll etwa der Neue Hessenweg in Gailhof mit dem Hastraweg radwegetechnisch verbunden werden. So hätten die Radfahrer ein gutes Netz, um östlich an Meitze vorbei weiter in Richtung Norden zu fahren. Ebenfalls eine gute Verbindung versprechen sich die Mitglieder des Ausschusses davon, den Nachtigallenweg in Wennebostel mit ins Programm zu holen und ihn zu verlängern, damit diese Strecke für Radler in Richtung Mellendorf befahrbar wird. Eine Aufnahme ins Verkehrskonzept erhält auch der Westerfeldweg in Bissendorf. „Er bietet mit der Straße Tannengrund eine gute Verbindung zum Bahnhof. Das dürfte auch für Personen interessant sein, die in Richtung Gewerbegebiet fahren wollen“, argumentierte Brakelmann, auch Bissendorfer Ortsbürgermeisterin.

Nächste Sitzungen am Montag

Die nächste Sitzung des Bauausschuss steht bereits vor der Tür: Am Montag, 11. Mai, tagt das Gremium erneut – ab 20 Uhr im Forum. Direkt zuvor tagen ab 18 Uhr die Ortsräte für Elze und Meitze sowie Mellendorf und Gailhof. Es geht in allen Gremien um die geplante und umstrittene Gewerbeansiedlung westlich Neuer Hessenweg in Gailhof. Alle „Eintrittskarten“ für die Öffentlichkeit sind bereits vergeben. Die Plätze im Forum sind belegt. Die Technik im Forum wird also auf eine harte Probe gestellt und erhält eine neue Bewährungschance.

Von Stephan Hartung