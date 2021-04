Bissendorf-Wietze

Für die Waldsiedlung Bissendorf-Wietze will die Gemeinde Wedemark nun auch in den Siedlungsbereichen nördlich der Landesstraße 383/Burgwedeler Straße Bebauungspläne erstellen. Damit hat der Verwaltungsausschuss per Beschluss jetzt auf den Weg gebracht, was der Ortsrat im Oktober 2020 einstimmig empfohlen hatte. Die vorgesehenen drei Bebauungspläne sollen die noch nicht beplanten Siedlungsbereiche von Bissendorf-Wietze in Ost, Krakau und Süd ordnen. Bisher war zwischen 2010 und 2020 nur für rund ein Drittel der bebauten Flächen im Ort südlich der Landesstraße 383 das Bauen städtebaulich verbindlich geregelt worden.

Siedlungscharakter soll erhalten bleiben

Erreicht wird aus Sicht der Gemeinde, dass Baugrundstücke, die durch Aufteilung älterer, größerer Grundstücke entstehen, in aller Regel eine Mindestgröße behalten müssen. Zudem dürfen sie nur zu einem niedrigen Ausnutzungsgrad versiegelt werden. Ziel der Bebauungspläne ist es weiterhin, den Charakter dieser Siedlung zu erhalten. Dazu wird insbesondere das Ausmaß der baulichen Nutzung auf den Grundstücken festgesetzt. Auch soll es Vorschriften geben, private Grünflächen und den Baumbestand zu erhalten sowie Bäume und Büsche neu anzupflanzen, wenn neu gebaut wird.

Von Ursula Kallenbach