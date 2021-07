Wedemark

Bauherren müssen in der Gemeinde Wedemark künftig verpflichtend die Infrastruktur für Ladesäulen von Elektroautos schaffen. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag auf Antrag der SPD mit großer Mehrheit beschlossen. Konkret sollen bei Mehrfamilienhäusern alle Garagen und Stellplätze mit Leerrohren zum Anschluss für Ladestationen versehen werden, damit nach dem Einzug sogenannte Wallboxen für die E-Autos leicht installiert werden können. Darüber hinaus muss ein Drittel der Wohneinheiten schon anschlussfertig mit Ladestationen ausgestattet sein.

So sehen die Wallboxen in einer privaten Garage aus. Quelle: Martin Bäuml/Imago Images (Symbolfoto)

Für Garagen und Stellplätze von Einfamilienhäusern, Doppelhäusern und Reihenhäusern gilt ebenfalls, dass Leerrohre zur Vorbereitung auf den Anschluss verlegt werden müssen. Die Umsetzung auf eigenem, kommunalem Bauland soll die Gemeinde durch die entsprechende Ausgestaltung der Kaufverträge regeln. Zudem soll sich die Verwaltung auch bei Neubauten auf dem freien Markt und Kernsanierungen von Wohngebäuden dafür einsetzen.

SPD: Gute Infrastruktur als Voraussetzung

Die SPD will mit ihrer Initiative das emissionsfreie Autofahren in der Gemeinde fördern. Um die gesetzten Klimaziele zu erreichen, müssten solche Maßnahmen ergriffen werden. „Sind erst einmal genügend Lademöglichkeiten vorhanden, ist dies eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass vor Ort Kraftfahrzeuge emissionsfrei betrieben werden können“, erklärte Walter Zychlisnki, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD im Gemeinderat.

FDP lehnt Zwang ab

Gegenrede gab es einzig von Erik van der Vorm, Fraktionsvorsitzender der Gruppe FDP/Bündnis C. Er verwies zum einen auf den CO2-Ausstoß, der bei der Stromerzeugung entstehe sowie beim Bau der E-Autos selbst. Zudem lehne er den Zwang zur Installation der Leerrohre ab.

SPD und CDU wollen großes Klimakonzept entwickeln

Neben der besseren Infrastruktur für Ladesäulen haben sowohl SPD als auch CDU in der Sitzung des Gemeinderats weitere Forderungen für einen besseren Klimaschutz in der Gemeinde präsentiert. Die Christdemokraten plädieren etwa dafür, dass künftig bei allen großen Entscheidungen vorab eine CO2-Bilanz erstellt werden soll. Dazu müsse auch eine Klima-Task-Force im Rathaus arbeiten.

Die Sozialdemokraten verfolgen einen ähnlichen Ansatz, haben aber einen anderen Namen dafür. Eine Steuerungsgruppe „Klima in Not“ soll künftig unabhängig von den politischen Sitzungen Lösungen für die Klimaziele erarbeiten. Darüber hinaus fordern die Grünen von der Verwaltung, künftig zu Beginn der Haushaltsberatungen einen Bericht über den kommunalen Energieverbrauch vorzulegen. Über die Vorschläge diskutieren nun zunächst die Ausschüsse, bevor der Rat nach der Sommerpause endgültig entscheidet.

Von Sebastian Stein