Wedemark

Ach, guck mal! Vielerorts in diesem Land wird der zunehmende sogenannte Schilderwald beklagt. An jeder sich bietenden Stelle, etwa an Straßen, Wegen und Plätzen, wird die ordnungsgemäße Nutzung von Amtsseite mit entsprechenden Hinweistafeln vorgegeben. Hier ein Halte-, dort ein Überhol- sowie vielerorts neuerdings auch ein Rauchverbot pflastern per Erlass die Landschaft.

In der Wedemark ticken die Uhren aber offenbar anders. Dort hilft sich zumindest die Natur manches Mal selbst – und beseitigt den ihr aufgezwungenen Schilderwahnsinn. Das hat zumindest Beate Bartz bei einem Spaziergang im Bissendorfer Moor festgestellt. Entweder ist der Baum gefährlich, weil gefräßig – oder ihm ist auf Dauer das an seinem Stamm angenagelte Schild einfach lästig geworden, und er hat es kurzerhand verschwinden lassen.

Vielen Dank für diese Aufnahme.

Von Sven Warnecke