Das dürfte für alle Wedemärker ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk sein: Voraussichtlich ab Mittwoch stehen auf der Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Berkhof und Dreieck Hannover-Nord in beide Fahrtrichtungen wieder jeweils drei Spuren für den Verkehr zur Verfügung. Das berichtet Rick Graue, Fachbereichsleiter Bau bei der zuständigen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Verden, auf Nachfrage. Die freie Fahrt auf der Autobahn dürfte in der vom Umleitungsverkehr geplagten Kommune über die Weihnachtsfeiertage und zwischen den Jahren für Entlastung auf den Straßen sorgen. Doch die Bauarbeiten sind noch nicht beendet, und die Autobahn ist nur vorübergehend frei.

In der vergangenen Woche haben Arbeiter die fehlenden Markierungen auf die neue Betonfahrbahn aufgebracht, berichtet Graue. Doch durch den starken Regen sei die Farbe nicht mehr überall vorhanden. Jetzt müsse nachgearbeitet werden. Dies soll bis Dienstagabend dauern, hieß es am Morgen von der Landesbehörde. Voraussichtlich am Mittwochmittag sollen die Verschwenkungen der Fahrbahnen aufgelöst werden.

Abfahrt Mellendorf ist auch wieder frei

Ab dann ist die seit Beginn der Bauarbeiten im Frühjahr gesperrte Abfahrt Mellendorf in Richtung Süden wieder frei, kündigt der Fachbereichsleiter an. Auto- und Lastwagenfahrer können mit ihren Fahrzeugen auch in Richtung Süden wieder drei Spuren nutzen. Die Einfädelung auf zwei Fahrbahnen hatte bisher fast täglich zu mehreren Kilometern Stau geführt und viel Geduld gefordert.

Pause, damit Weihnachtsreiseverkehr rollen kann

Doch die Pause dauert nicht lange: Am Montag, 6. Januar, rücken die Bauarbeiter Graues Angaben zufolge erneut an – für Restarbeiten. Über die Feiertage und zwischen den Jahren würden viele Baufirmen Betriebspause machen. Deshalb ruhen auch die Arbeiten auf der Autobahn, sagt Graue. Damit der Weihnachtsreiseverkehr rollen kann, werden alle Fahrstreifen so lange freigegeben – um die Einschränkungen zu minimieren.

Ab Januar stehen dann in Richtung Süden wieder nur zwei Spuren zur Verfügung – voraussichtlich bis Mitte Februar. So lange baut die Landesbehörde die provisorischen Überfahrten in den Mittelstreifen zurück und erneuert die Betonschutzplanken. In Richtung Hamburg wird der Verkehr weiterhin dreispurig geführt – auf dem Standstreifen sowie auf der rechten und mittleren Spur.

Tempo 30 in der Nacht bleibt in der Wedemark bis zum Ende der Bauarbeiten

In der Wedemark sorgt der Fortschritt der Bauarbeiten für Erleichterung, sagt Gemeindesprecher Ewald Nagel, „auch wenn wir wissen, dass es noch lange nicht vorbei ist“. Der Sprecher richtet den Blick auf die Grunderneuerung der Fahrbahn in Richtung Süden zwischen der Raststätte Allertal und der Anschlussstelle Berkhof ab dem kommenden Frühjahr – der letzte noch fehlende Abschnitt der A 7.

Bis zum Ende der Bauarbeiten zwischen Berkhof und Dreieck Hannover-Nord gilt das von der Kommune angeordnete Tempolimit von 30 Stundenkilometern zwischen 20 und 6 Uhr entlang der Umleitungsstrecken. Auch die Ampel an der Kreuzung von L 310 und K 107 in Gailhof bleibe so lange stehen, berichtet Nagel. Gleiches gelte für die mobile Anlage an der Goltermann-Kreuzung in Elze, die die Region Hannover auf Wunsch der Gemeinde installiert hat. Doch nach Ende der Arbeiten würden diese verkehrsberuhigenden Maßnahmen „leider aufgehoben werden müssen“. Für den nächsten Bauabschnitt auf der Autobahn müsse das Land neu ausschreiben und die Gemeinde die Schilder und die Ampel neu anordnen. Dazu stehe die Gemeinde in Kontakt mit der Landesstraßenbaubehörde und der Region, die bereits signalisiert habe, die Ampel erneut aufzustellen.

