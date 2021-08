Mellendorf

160 neue Fünftklässler werden am Freitag, 3. September, am Gymnasium Mellendorf eingeschult. Die Einladungen für die drei Veranstaltungen am Freitagvormittag ab 8, 9.30 und 11 Uhr hatte die Schule bereits vor den Ferien an die Eltern verschickt. Doch jetzt hat Schulleiterin Katrin Meinen eine wichtige Ergänzung mitgeteilt.

Die neue Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen gibt nun vor, dass alle teilnehmenden Gäste die Schule nur mit einem negativen Testnachweis (PCR-Test, 48 Stunden gültig, oder PoC-Antigen-Test, 24 Stunden gültig), einem Impfnachweis oder einen Genesenen-Nachweis betreten dürfen. Alle neuen Fünftklässler können sich daher am Donnerstag, 2. September, von 9 bis 12 Uhr, ihre Schnelltests auf dem Schulhof am Fritz-Sennheiser-Platz 2 abholen. Die Schulleiterin bittet die Erziehungsberechtigten, die örtliche Schnellteststation am Lidl-Parkplatz in Mellendorf zu nutzen, sofern sie nicht geimpft oder genesen sind. Die Schule bittet außerdem darum, dass die Gäste bei der Einschulung einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Von Frank Walter