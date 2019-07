Mellendorf

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 12.20 Uhr in Mellendorf haben beide beteiligte Autofahrer eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit von der Wedemärker Polizei kassiert. Der Schaden an den Autos beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Wie Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, am Donnerstag auf Anfrage mitteilte, wollte ein 71 Jahre alter VW-Sharan-Fahrer von einem Grundstück auf die Wedemarkstraße abbiegen. Dabei missachtete er jedoch die Vorfahrt einer von links kommenden 77-jährigen Mercedes-Fahrerin. Diese hatte allerdings verkehrsbedingt vor ihr wartende Autos überholt und dabei auch verbotenerweise eine auf der Fahrbahn markierte Sperrfläche überfahren, bevor es zum Zusammenstoß kam.

Von Sven Warnecke