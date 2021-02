Wedemark

Henrik Bardeck appelliert an Spaziergänger und Hundehalter: „Bitte bleiben Sie auf den Wegen und halten Sie auch ihren Hund unter Kontrolle.“ Bardeck ist Vorsitzender des Wedemärker Hegerings und hat die Situation der heimischen Wildtiere im Blick. Auch der Naturschutzbeauftragte des Hegerings, Folke Hein, sorgt sich um die wintergestressten Kreaturen. Werden sie durch freilaufende Hunde aufgestöbert oder von querfeldein laufenden Spaziergänger oder Skilangläufer aufgeschreckt, geraten sie in Panik und fliehen.

Wer kann, sollte eine Öffnung in der Scheune lassen, damit Eulen Unterschlupf finden. Für diese Vögel ist die Witterung besonders hart, weil sie unter der geschlossenen Schneedecke keine Mäuse finden. Quelle: Patricia Chadde

„Diese Reaktion verbraucht überlebenswichtige Fettreserven“, sagt Hein. Diese können zu einem späteren Zeitpunkt fehlen, und das bedeute dann Lebensgefahr. „Gerade für die tragenden Ricken ist ungestörte Winterruhe existenziell“, sagt Bardeck. Er weiß: „Auch wenn Sie keine Tiere sehen, können Sie dennoch von ihnen beobachtet werden.“

Manche Tiere fallen in Tiefschlaf

Dabei sicherten faszinierende Techniken das Überleben der Tiere bei Nahrungsmangel und Frost:„Siebenschläfer, Haselmaus und Fledermaus fahren ihren Stoffwechsel extrem herunter und leben währenddessen von der Energie ihrer Fettpolster. Die haben sie sich während des Herbstes angefressen“, sagt Hein. Auch die Atmung verlangsame sich bei den Winterschläfern. „Die Atempausen können bis zu einer Stunde betragen“, sagt der Naturschutzbeauftragte des Hegerings. Danach atme das Tier mehrmals in schneller Folge.

Zur Galerie Die Spuren sind im Schnee gut zu erkennen und zeigen, dass jede Menge Wildtiere unterwegs sind. Die Mitglieder des Wedemärker Hegerings bitten Spaziergänger, auf den Wegen zu bleiben.

Überleben gelingt nur in ungestörter Winterruhe

Dachs, Eichhörnchen, Maulwurf und Waschbär hielten dagegen eine Winterruhe, ohne Körpertemperatur, Atemfrequenz oder Blutdruck abzusenken. Die Stoffwechselaktivität sei ein bisschen niedriger. An wärmeren Tagen könnten die Tiere aber ihre Winterruhe unterbrechen, aufwachen und Nahrung aufnehmen. Diese Möglichkeit hätten Tiere im Winterschlaf nicht.

Auch wechselwarme Tiere überleben auf ganz eigene Art: „Amphibien und Reptilien fallen in die Winterstarre“, sagt der Naturschutzbeauftragte der Wedemärker Jäger. Die Tiere könnten die eigene Körpertemperatur nicht auf einem konstanten Wert halten. Sie seien von der Umgebungstemperatur abhängig. Sinke die Außentemperatur unter einen bestimmten Wert, verfielen die Tiere in eine Starre. Um nicht zu erfrieren, suchten wechselwarme Tiere frostfreie Verstecke auf, in denen sie ihre Körperfunktionen auf ein Minimum beschränken können, um in der Winterstarre zu überleben.

Insekten produzieren eigenes Frostschutzmittel

Insekten überlebten dagegen durch die Produktion von Glycerin. Diese organische Verbindung wirke wie ein Frostschutzmittel in ihrem Körper. Ein geschützter Unterschlupf unter Laub, Moos, Holz oder Steinen sei ebenfalls hilfreich. Trockene, frostharte Winter mit bis zu minus 15 Grad Celsius seien für Insekten nicht so gefährlich wie nasse Winter mit Temperaturen über dem Gefrierpunkt. „Dann wird eine Pilzinfektionen zum Risiko“, sagt Bardeck.

„Standvögel wie Amseln, Meisen, Buchfinken und Rotkehlchen und Spechte überwintern vor Ort“, sagt der Vorsitzende des Hegerings. Im Herbst legten sich Standvögel ein dichtes Gefieder zu, das gegen Kälte schütze. Daher formuliert der Jäger einen Wunsch an alle tierliebenden Gärtner: Heimische Sträucher, zu denen Weiß- und Schwarzdorn (Schlehe), Faulbaum, Roter und Schwarzer Holunder sowie Hagebutte zählten, böten Herbstfutter für die Bildung von Fettreserven. Bei geschlossener Schneedecke seien dagegen Futterplätze, die Menschen für die Vögel anlegen, existenziell.

Von Patricia Chadde