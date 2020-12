Wedemark

„Mit dieser tollen Resonanz haben wir nicht gerechnet“: Noah Lindwedel, Vorsitzender Landjugend Wedemark, zeigt sich nach einem besonderen Traktor-Korso durch die Gemeinde überrascht, wie viele Passanten sich das Spektakel am Tag vor Weihnachten anschauten. Dafür hatten elf Landwirte jeweils einen Traktor weihnachtlich geschmückt, auf einem Anhänger fand sich gar ein beleuchteter Baum.

Von der Idee habe eines der Vorstandsmitglieder gehört und vorgeschlagen, eine solche Aktion ganz coronakonform zu organisieren und die Wedemärker damit zu überraschen. Drei Tage brauchten die jungen Landwirte, um die entsprechenden Absprachen mit dem Ordnungsamt und der Polizei zu treffen. Dann trafen sie sich auf dem Hof Backhaus in Elze und starteten gegen 17 Uhr gemeinsam vom Edeka-Parkplatz des Dorfes. „Die meisten hatten eine batteriebetriebene Beleuchtung“, sagt Lindwedel. Lediglich für den großen Tannenbaum benötigte der Fahrer einen Generator. „Unser Motto lautete schlicht: Mach’ den Traktor schön!“

Festlich geschmückte Traktoren sorgen am Mittwochabend für Weihnachtsstimmung in der Wedemark. Quelle: privat

Von Elze aus führte die Route nach Berkhof und zum Alten- und Pflegeheim Hoffnung, zurück nach Elze un, Meitze, Hellendorf, Mellendorf, Bissendorf, Brelingen, Abbensen, Oegenbostel, Bestenbostel, Bennemühlen bis zum Ziel, das sich gegen 20 Uhr am Gasthaus Tante Käthe befand. „Wir haben auf unserer Tour versucht, so viele Orte wie möglich anzufahren“, sagt Lindwedel und fügt hinzu: „Es war einfach unglaublich, jedes Dorf war voller Menschen, die vor ihren Häusern und an der Straße standen und winkten.“

Manch einer habe sich eine Lichterkette um den Hals gehängt, andere eine Fackel entzündet oder mit leuchtenden Kerzen gewunken. „Gigantisch, damit hatten wir nicht gerechnet“, sagt er. Der Korso habe auch Autofahrer, die warten mussten, erfreut: „Niemand war aggressiv, sondern viele haben einfach auch gehupt und gewunken.“ Sein Dank geht deshalb an alle Mitglieder der Landjugend und alle Passanten, die die Vorbeifahrenden so toll gegrüßt hätten.

Von Antje Bismark