Mellendorf

Es gibt zwar noch keinen Kassensturz für das Benefizprojekt, doch soviel ist jetzt schon sicher: Der 1. FC Brelingen hat alles getan, um mit einem Fußballturnier in der Wedemark-Halle in Mellendorf viele Spenden zu sammeln für ein kleines Mädchen. Mathea, die zweijährige Tochter des Jugendtrainers Issah Abubakari, leidet an einer komplizierten Stoffwechselerkrankung und benötigt zur Unterstützung einen Therapiehund. Die Spendenaktion läuft bis März weiter.

Seit der Benefizveranstaltung erlebt Familie Abubakari, die in Hellendorf lebt, viel Zuspruch – und ist dafür sehr dankbar. An beiden Tagen haben sie viel Zeit bei dem Benefizturnier verbracht. Die kleine Mathea und ihr älterer Bruder Joshua haben für die Spiele den Ball angestoßen. Mittags fuhr Mutter Dorothea Abubakari mit ihnen nach Hause, damit Mathea zu ihrem Mittagsschlaf kam.

Mathea hat eine ungewöhnliche Krankheit

Die Zweijährige ist nicht nur seit ihrer Geburt taub, sie hat auch einen Gendefekt, der eine sogenannte Glykogenose Typ 1b auslöst. Dorothea Abubakari hat im Internet recherchiert und erfahren, dass in Deutschland vielleicht 20 oder 30 Menschen davon betroffen sind. Im praktischen Leben ist das für Matheas Eltern dramatisch: Das Kind muss alle zwei bis drei Stunden am Tag und in der Nacht bestimmte Kohlehydrate zu sich nehmen, sonst unterzuckert sie sofort. Das kann lebensbedrohlich werden.

Am 19. Februar wird Hund angeschaut

Ein Therapiehund könnte der Zweijährigen helfen: Er könnte die Unterzuckerung bereits wittern, wenn das Kind noch keine Symptome zeigt. Wie viel ein solcher Hund kostet, ist noch nicht klar. Erste Schätzungen liegen klar über der 10 000-Euro-Marke. „Am 19. Februar haben wir einen Termin in einer spezialisierten Hundeschule in Osnabrück“, berichtet Issah Abubakari. „Da können wir Hunde anschauen und klären, welche Art Hund für Mathea passt.“ Auf den Kumpel auf vier Beinen freue sich besonders Matheas fünfjähriger Bruder. „Mein Sohn Joshua erzählt es jetzt schon jedem, dass wir einen Hund bekommen“, sagt Abubakari.

Freundschaft begann durch Zufall

Jugendtrainer beim 1. FC Brelingen wurde der gebürtige Ghanaer über die ersten Kontakte und Hilfe von Björn Tiedtke, Spieler der Ersten Herren des Vereins. Abubakari war 2011 aus Rottweil in Baden-Württemberg zugezogen, nachdem seine Frau Dorothea in Bad Fallingbostel eine Stelle als Lehrerin antreten konnte. Die beiden Männer trafen sich im Regen, als Abubakari mit einer blauen Mülltüte über dem Kopf seine Fahrt zur Arbeit in Hannover antreten wollte. Dort arbeitet er – nach wie vor – in der Küche der Zentralen Polizeidirektion (ZPD). „Da haben wir erst mal ein Auto für ihn besorgt“, erinnert sich Tiedtke, der damals beim MTV in Mellendorf spielte und Abubakari mit den Sportlern im MTV bekannt machte. „Ich hatte große Angst, aber Björn hat mich begleitet, und es war eine gute Entscheidung, in die Wedemark zu ziehen. Seither sind wir wie eine Familie“, erzählt Abubakari.

In dem Fußballer und Benefiz-Hauptorganisator beim 1. FC Brelingen, Björn Tiedtke (von links), hat Matheas Vater Issan Abubakan einen guten Freund gefunden. Quelle: Ursula Kallenbach

Idee zu Hilfsaktion kam aus dem 1. FC Brelingen

Seit September 2019 haben Björn Tiedtke und seine Frau Rebekka im 1. FC Brelingen an der Idee für das Benefiz-Fußballturnier und die weitere Hilfsaktion gearbeitet. „Die Grundidee kam von mir, aber wir waren ein Team von sieben Leuten aus Aktiven und Vorstandsmitgliedern“, sagt Tiedtke, Hauptorganisator der Veranstaltung. Alle Einnahmen aus dem Benefizturnier fließen auf das Spendenkonto, dass die Stiftung für Menschen mit Behinderung in der Wedemark eingerichtet hat. „Wir hatten viele Sponsoren für Essen und Trinken. Insofern sind alle Einnahmen aus dem Verkauf der belegten Brötchen und Getränke reine Spenden.“

Spenden sind bis März möglich

Die Aktion läuft noch über Wochen – es kann weiter gespendet werden. „Wir haben uns eine Frist gesetzt bis Mitte März“, sagt Tiedtke. „Am 22. März wollen wir das Punktspiel der Rückrunde beim 1. FC Brelingen nutzen und den bis dahin erreichten Spendenbetrag auf dem Platz übergeben.“ Die Spenden nimmt formal die Stiftung für Menschen mit Behinderung in der Wedemark an. „Als Einzelpersonen oder als 1. FC konnten wir kein Spendenkonto eröffnen“, erklärt Tiedtke. Die Wedemärker Stiftung hat selbst auch schon in Einzelfällen Assistenzhunde für Menschen im Rollstuhl bezuschusst. Auch die Kollegen des Vaters in der Zentralen Polizeidirektion unterstützen die Familie und haben inzwischen eine Spendenaktion in Kooperation mit der Aktion Kindertraum gestartet.

Zur Galerie Beim 1. FC Brelingen in der Wedemark läuft eine hoch engagierte Spendenaktion: Die zweijährige Mathea aus Hellendorf benötigt einen Therapiehund. Spenden sind willkommen.

Es wird ein positives Ende geben

„Ich werde Gänsehaut haben“, weiß Matheas Vater jetzt schon. Für ihn ist auch das Turnier bereits „ein großes Geschenk“. Was die Organisatoren sich dort zumuteten, sei das eine. „Aber das Denken dahinter: Jeder gibt von seiner Zeit für meine Familie. Das ist das Wichtigste für uns“, sagt Abubakari. „Wir wissen nicht, wie wir jedermann danken können, die Zeit und Geld aufbringen.“ Besonders sein Freund Björn Tiedtke sei wie ein Bruder, sagt Abubakari. Er könne die Gefühle nicht beschreiben, wenn er alles Revue passieren lasse. „Sie denken alle an uns, they love us to the highest level. Es wird ein positives Ende geben.”

Info: Spenden gehen an die Stiftung für Menschen mit Behinderung in der Wedemark, Santander Bank Hannover, IBAN: DE88 5003 3300 9999 1006 39, BIC: SCFBDE33XXX. Das Stichwort „assistenzhundfuermathea“ ist notwendig, damit die Spenden korrekt zugeordnet werden können.

Warum spielen Sie auf dem Turnier?

„Wir verstehen uns gut mit den Brelingern. Wir spielen hier für den guten Zweck, und weil es Spaß macht.“ Vanessa Wegner aus Sehnde für den SV Yurdumspor (türkisch für: Heimatsport). Lehrte Quelle: Ursula Kallenbach

„Für den guten Zweck spielen wir sehr gern. Wir kennen die Gastgeber gut und wurden eingeladen.“ Doreen Kloppisch vom SCL Allstars aus Langenhagen und Umgebung Quelle: Ursula Kallenbach

„Fußball ist ein Sport, der verbindet. Deshalb finden wir es gut, dass der 1. FC Brelingen dies Turnier organisiert und ein Kind profitiert.“ Marisa Kühn, Mannschaftskapitänin im SV Germania Helstorf Quelle: Ursula Kallenbach

Von Ursula Kallenbach