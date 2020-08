Bennemühlen

Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche haben Unbekannte eine Gaststätte in Bennemühlen heimgesucht – und erheblichen Schaden hinterlassen. Die Polizei geht von einem Zusammenhang zwischen beiden Taten aus.

Die Beamten berichten, dass die Täter am Sonnabend in der Zeit zwischen 0.25 und 9.10 Uhr in das Lokal am Kaffeedamm gewaltsam eingestiegen sind. Die Unbekannten brachen eine Tür auf und gelangten so in das Innere der Gaststätte. Anschließend rissen sie einen Tresor gewaltsam von der Wand und flüchteten mit diesem. In dem Geldschrank waren Unterlagen und Bargeld.

Anzeige

Lesen Sie mehr: Einbrecher steigen in Gaststätte ein – Polizei sucht Zeugen

Weitere HAZ+ Artikel

Einbruch in Bennemühler Gaststätte bereits ein Wochenende zuvor

Erst ein Wochenende zuvor, am Sonntag, 26. Juli, hatten Unbekannte versucht, in die Gaststätte einzudringen. Die Unbekannten hebelten in der Zeit zwischen 3.07 und 4.20 Uhr zwei Fenster im Erdgeschoss des Gebäudes auf. Die Polizei berichtete, dass die ungebetenen Gäste bei ihrem Vorgehen offenbar gestört wurden – sie betraten die Räume nicht und flüchteten ohne Beute.

Die Ermittler hoffen in beiden Fällen auf Hinweise von Zeugen. Das Kommissariat Mellendorf ist unter Telefon (05130) 9770 erreichbar.

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Gödde-Polley