Mellendorf

Seit Anfang Dezember besteht in der Gemeinde Wedemark die Möglichkeit, sich in der Jugendhalle in Mellendorf im gemeinsamen Kampf gegen die Corona-Pandemie impfen zu lassen. Dieses Angebot haben an der Straße Am Freizeitpark 1 inzwischen rund 3500 Menschen in Anspruch genommen, berichtet nun Rathaussprecher Magnus Wurm.

Doch bei dieser Zahl soll es nicht bleiben. Wurms Angaben zufolge appelliert die Kommune an die Bürgerinnen und Bürger, sich gegen das Coronavirus weiter mit einer Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung zu schützen. Die dafür notwendigen Termine werden auf der Homepage der Gemeinde im Internet auf www.wedemark.de/terminvereinbarung vergeben. Der Zutritt ist nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung mindestens des Standards FFP2 erlaubt.

Zwei Impfteams stehen in der Mellendorfer Jugendhalle parat

Das Impfzentrum werde in enger Kooperation mit der Region Hannover betrieben, die das medizinische Personal stellt. Dafür hatte die Gemeinde Wedemark die Räume kurzfristig hergerichtet. Inzwischen impft die Region dort regelmäßig mit zwei Impfteams gleichzeitig. Etwa 300 Dosen werden täglich verabreicht. Doch auch anderenorts, etwa in Arztpraxen wird das Vakzin verspritzt. Auch im Mehrgenerationenhaus am Gilborn steht am Sonntag, 9. Januar, eine Impfaktion an – allerdings ebenfalls nur nach vorheriger Anmeldung. Diese Frist ist dort aber bereits abgelaufen.

Doch die Gemeinde geht einen anderen Weg als viele andere Kommunen – denn normalerweise läuft in dem Zentrum nichts ohne vorherige Terminvereinbarung. „Viele loben das unkomplizierte und einfache Impfmanagement“, sagt Wurm. So würden lang Wartezeiten für die Bürgerinnen und Bürger vermieden. „Der durchschnittliche Aufenthalt in unserem Impfzentrum beträgt 25 Minuten, wobei 15 Minuten davon die Ruhezeit nach der Impfung sind.“

Dreifachimpfung bietet aktuell besten Schutz gegen Corona

„Wir sind stolz auf das bisher Geleistete“, sagt sich die Erste Gemeinderätin Susanne Schönemeier erfreut. „Und wir sind außerdem dankbar für die enge und konstruktive Zusammenarbeit mit der Region Hannover. Die bisherigen Impfungen bezeichnet sie auch erst als Anfang. „Aktuelle Daten zeigen, dass der beste Schutz gegen die Omikron-Variante des Coronavirus die dreifache Impfung ist“, wirbt sie. Damit würde nicht nur der Geimpfte selbst geschützt, sondern auch andere. Aktuell sei eine Booster-Impfung in Niedersachsen drei Monate nach der Grundimmunisierung möglich. Ein Aufklärungsgespräch mit der impfenden Ärztin oder dem Arzt ist im Impfzentrum in Mellendorf ebenfalls möglich.

Von Sven Warnecke