Gekommen ist Peter Bouwer mit seinem Schwiegervater, aus dem Auto ist er aber allein ausgestiegen. „Ihm tut es sehr weh, sich von seinem Fahrrad zu trennen. Das war vorhin nicht einfach für ihn“, sagt Bouwer, als er das sportliche Herrenrad der Marke Peugeot aus dem Kofferraum holt und über das Gelände des Wertstoffhofs Bissendorf in Richtung des Altmetallcontainer schiebt. Viele Menschen fahren am Sonnabend mit ihrem Auto dort vor, um sich von ganz verschiedenen Dingen zu trennen – und von mancher Last zu befreien.

An den Grüngutcontainern müssen die Menschen Geduld mitbringen. Quelle: Stephan Hartung

Weil es Sommer ist, gehören Grüngut und Rasenschnitt zu den Klassikern, vor den passenden Containern bilden sich kurze Warteschlangen. Ein altes Fahrrad wirkt da fast ein wenig exotisch. „Es stammt aus den Neunzigerjahren. Wir hatten es noch reparieren wollen. Aber der hintere Rahmen ist komplett kaputt“, sagt Bouwer, der aus Südafrika stammt, in Hamburg wohnt und gerade bei seinen Schwiegereltern in der Wedemark zu Besuch ist. Es folgt der Moment, den der Schwiegervater nicht mit ansehen will: Bouwer wirft das Fahrrad in den Container.

Yusuf Deniz zeigt einem Anlieferer, welcher Container der richtige ist. Quelle: Stephan Hartung

Zuvor hatte Bouwer noch bei Yusuf Deniz gefragt, in welchen Container das Rad denn gehört. Deniz ist auf dem Wertstoffhof im Dienst und arbeitet als, so heißt es offiziell, Entsorger für Wertstofferfassung. „Heute ist es für einen Sonnabend nicht so voll wie sonst“, sagt Deniz – trotz der langen Autoschlange, die sich am Vormittag auf dem Gelände bildet. Erfahrungsgemäß reiche die Blechkarawane aber auch schon einmal bis zurück auf die Hauptstraße. „Vielleicht liegt es daran, dass Sommerferien sind“, sagt Deniz und sieht bereits aus dem Augenwinkel, wie ihn ein Anlieferer nach dem richtigen Container fragen will. „Ja, richtig, bitte hier hin!“

Am Sonnabendvormittag bildet sich eine Autoschlange auf dem Gelände. Quelle: Stephan Hartung

Auf dem Gelände gibt es 22 Stellplätze für Autos und 27 Container – jeweils zwei davon sind für Bioabfall und Holz vorgesehen, dort ist am meisten los. Lisa Weste hat eine große Ladung Grüngutsäcke im Kofferraum. Sie muss die schwere Last in mehreren Gängen vom Auto zum Container hieven. „Das war heute gut, diesen Kram loszuwerden. In der nächsten Woche komme ich wieder, dann liefere ich den Rest ab“, sagt die Wedemärkerin und lacht.

Lisa Weste schüttet einen Grüngutsack aus. Quelle: Stephan Hartung

Zwischendurch drückt Deniz auf die Knöpfe – am Container für Grüngut, aber auch am Behälter für Papier und Pappe. Die Presse wird aktiviert und drückt auf den Inhalt, der bereits über den Rand der Container hinausragt. Und was passiert mit den Containern, wenn sie komplett gefüllt sind und Lastwagenfahrer sie abtransportieren? „In der Regel kommen sie zu den Deponien nach Hannover-Lahe, Burgdorf oder Wunstorf-Kolenfeld oder sie gehen an eine Spezialfirma“, sagt Deniz, dessen Brille über einen seitlichen Schutz verfügt. An einem langen Arbeitstag auf einem Wertstoffhof fliegt viel Dreck über das Gelände und möglicherweise auch mal ins Auge, erklärt er.

Niklas Bartsch sortiert elektrische Kleingeräte. Quelle: Stephan Hartung

Im Dienst ist heute auch Niklas Bartsch – und zwar in dem Bereich, wo sich die Abgabestelle für Farben, Lacke, Chemikalien und Elektrokleingeräte befindet. „Handys und Staubsauger kommen hier am meisten vor“, sagt Bartsch. Und mit einem Augenzwinkern ergänzt der Fachmann für Kreislauf- und Abfallwirtschaft, „dass die Leute den Staubsauger immer mit Schlauch abgeben. Ich muss dann daran erinnern, dass er noch entfernt werden muss.“ Weil er aus Plastik ist, gehört der Schlauch in den Container für Hartkunststoff.

Zahlen und Fakten zum Wertstoffhof in Bissendorf Der Wertstoffhof Bissendorf wurde am 29. Dezember 2013 eröffnet. Er hat eine Fläche von 11.687 Quadratmetern und befindet sich im südwestlichen Bereich des Ortes, im Gewerbegebiet an der Straße Auf der Haube. Im Jahr 2018 besuchten 221.406 Anlieferer den Wertstoffhof, 2019 waren es 213.162. Wegen der Corona-Pandemie ging die Zahl 2020 auf 187.239 Anlieferer zurück. Der Besucherrekord an einem Tag datiert vom 10. April 2018, damals gab es 2089 Anlieferungen. Inklusive des Standorts Bissendorf betreibt der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) insgesamt 21 Wertstoffhöfe in der Stadt Hannover sowie im Umland. Auf diesen Betriebsstätten sind 91 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz.

Auch viele Drucker und Tastaturen landen bei Bartsch. Nun muss er alles sichten und sortieren – vor allem die abgegebenen Flüssigkeiten. Denn auch für seinen Bereich gilt: Bald kommt der Lastwagen und fährt die Wertstoffe aus Bissendorf nach Hannover-Lahe. Und in einer anderen Lieferung wird dann auch das alte Fahrrad von Bouwers Schwiegervater stecken.

