Mellendorf

Eine 56 Jahre alte Frau muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Mehr noch: Bei einer Kontrolle stellten Polizisten eine erhebliche Alkoholisierung bei der Autofahrerin fest.

Wie ein Sprecher des Kommissariats in Mellendorf am Sonntag berichtete, war die Autofahrerin am Freitag gegen 16.50 Uhr auf der Wedemarkstraße unterwegs. Als eine Fußgängerin den dortigen Zebrastreifen überqueren wollte, hielt zwar der Verkehr auf einer Fahrbahn an, nicht aber die 56-Jährige in der Gegenrichtung.

Ihr Pech: In der Schlange der Wartenden stand auch ein Streifenwagen der Polizei Wedemark. Die Beamten stoppten die Frau und stellten bei ihr eine erhebliche Alkoholfahne fest. Ein Schnelltest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. In der Folge wurden eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Von Sven Warnecke