Eine betrunkene Autofahrerin hat auf der Straße Am Langen Felde in Mellendorf einen Unfall verursacht. Da die Polizei bei der Aufnahme Alkoholgeruch bei der 75 Jahre alten Frau feststellte, folgte ein Schnelltest. Dieser ergab einen Wert von 1,76 Promille. Der Führerschein wurde in der Folge beschlagnahmt, eine Blutprobe angeordnet.

Nach Auskunft von Philip Wehr, stellvertretender Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, bog die Frau am Mittwochabend gegen 19.40 Uhr mit ihrem Mercedes von der Wedemarkstraße nach rechts ab. Unmittelbar hinter der Einmündung musste die 75-Jährige wegen Gegenverkehr nach rechts ausweichen und prallte gegen einen dort geparkten Ford, gab sie später selbst bei der Polizei zu Protokoll.

Wie der Ermittler weiter berichtet, hatte die Seniorin nach Angaben von Augenzeugen anschließend wohl noch mehrfach versucht, an dem ordnungsgemäß dort abgestellten Hindernis vorbeizufahren. Allerdings prallte sie jedes Mal wieder gegen den Ford. „Bevor die Polizei kam, konnte sie ihr Fahrzeug doch noch sicher abstellen“, schildert Wehr die Situation. An beiden Autos entstand leichter Schaden, die Höhe stand am Donnerstag noch nicht fest.

Von Sven Warnecke