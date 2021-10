Mellendorf

Edgar Garcia-Pollok schaut konzentriert auf den Holzhocker, den er schon rot grundiert hat, und streicht mit einem Pinsel gelbe Farbe in Vierecksform darauf. „Ich habe erst überlegt – und dann drauflos gemalt“, beschreibt der Bewohner des Mellendorfer Hauses Schwanenwik seine Motivwahl. Die Einrichtung für psychisch Genesende hat zwei Tage lang gemeinsam mit der Gemeinde Wedemark und dem Verein Art Obscura aus Mülheim an der Ruhr ein Projekt für die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses angeboten.

Dabei haben die Teilnehmenden ein mobiles Theaterfoyer gestaltet – zwölf Hocker und eine Rotunde, die je nach Bedarf bei Aufführungen aufgestellt werden können.

Diese Hocker begrüßen künftig die Besucherinnen und Besucher bei Theatervorstellungen in der Gemeinde Wedemark. Quelle: Konstantin Klenke

Weil die Gemeinde über keinen festen Standort für Theateraufführungen verfügt, will sie die Möbel zu den Empfangsbereichen der Veranstaltungsorte mitnehmen. „Die Kultur kommt samt Foyer“, sagt Angela von Mirbach, die Kulturbeauftragte der Gemeinde.

Die Kooperation mit dem Haus Schwanenwik sei der Kommune wichtig, schließlich stehe die eigene Kulturarbeit unter dem Motto „Kultur selber machen“. Und, ergänzt von Mirbach, „wir wollen Diversität auf und vor der Bühne“.

Verein will Kunst zugänglicher machen

Heike Motikat vom Verein Art Obscura unterstützt die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses Schwanenwik beim Malen und unterhält sich dabei mit ihnen. „Es ist schön, dass die Menschen mit Freude hier hinkommen“, sagt sie. Ein Bewohner habe ihr erzählt, dass er schon ganz lange nicht mehr gemalt habe – und sich jetzt wieder daran erfreue. Der Mülheimer Verein hat sich zum Ziel gesetzt, Kunst und Kultur Menschen mit Behinderung zugänglich zu machen. „Wir schauen nicht auf Mängel, sondern auf Fähigkeiten“, sagt Motikat.

Edgar Garcia-Pollok bemalt einen Hocker des mobilen Theaterfoyers. Quelle: Konstantin Klenke

Auf den fertigen Objekten sind vielseitige Motive zu sehen: Abstrakte Muster und Formen zieren die Hocker ebenso wie Blumen und Handabdrücke. Auf der Rotunde – einer runden Säule – schwimmt ein Schwan in Wasser vor einem pinken Hintergrund.

Einrichtungsleiterin: „Die Menschen öffnen sich“

Einrichtungsleiterin Michaela Albrecht hebt den Stellenwert des Projekts für die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses hervor: „In dem Projekt öffnen sich die Menschen – das ist schon was ganz Großes.“ Die Bewohnerinnen und Bewohner seien in der Regel an chronischen Psychosen erkrankt, meist verbunden mit Symptomen wie Angst und Rückzug. Wenn sie sich für zwei Stunden an dem Projekt beteiligten, sei das für sie schon intensiv, sagt Albrecht. Malen sei „ein wichtiges therapeutisches Ausdrucksmedium“. Auch sonst arbeitet eine Kunsttherapeutin für das Haus.

Eine Rotunde für das mobile Foyer haben die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses Schwanenwik mit einem Schwan verziert. Quelle: Konstantin Klenke

Albrecht freut sich auch darüber dass die Einrichtung „als Teil der Gemeinde Wedemark an den Theatertagen beteiligt ist“. Das helfe, Berührungsängste abzubauen. Ohne Pandemie hätten die Beteiligten einen Plan umgesetzt, der das noch stärker ermöglicht hätte: Auf einem Brelinger Bauernhof wäre eine Art Wohnzimmer unter freiem Himmel entstanden, das die Bewohner des Hauses Schwanenwik mit interessierten vorbeikommenden Menschen hätten gestalten können.

Die Installation sollte für einige Monate dort stehen bleiben. Albrecht und von Mirbach können sich vorstellen, das Projekt nach der Pandemie nachzuholen. Allerdings müssen sie dafür noch neue Zuschüsse einwerben, denn die aktuellen laufen zum Jahresende aus.

Von Konstantin Klenke