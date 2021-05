Bissendorf

Die Wedemark geht neue Wege, wie Senioren in Zukunft in der Gemeinde leben könnten. Im Neubaugebiet Diersrahe in Bissendorf entsteht an der Dr.-Hellmuth-Hahn-Straße eine Anlage mit 48 Wohnungen. Gut zehn der 37 bis 83 Quadratmeter großen, barrierefreien Einheiten werden sozial gefördert. Für diese gilt aktuell ein Quadratmeterpreis von 5,60 Euro. Die Belegrechte für diese Wohnungen hat sich die Rathausverwaltung für 25 Jahre gesichert. Sechs Wohnungen werden darüber hinaus behindertengerecht erstellt. 

Bei der Vorstellung der etwa zwölf Millionen Euro teuren Pläne der hannoverschen Firma Virido Real Estate – die bereits in der Diersrahe mehrere Mehrfamilienhäuser gebaut hat – betonte Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski, dass es sich bei dem Projekt nicht nur um ein wichtiges, sondern vielmehr um ein „bahnbrechendes“ für Bissendorf und die gesamte Dorfgemeinschaft handele. Denn über Jahrzehnte sei in der Kommune der Bau von Einfamilienhäusern favorisiert worden. Doch eine immer älter werdende Gesellschaft brauche andere Wohnformen, zudem gelte auch die „soziale Komponente“ zu berücksichtigen, betont Zychlinski. Deshalb sei die Verwaltung bei Bebauungsplänen nun umgeschwenkt. Das Zauberwort ist eine verdichtete Bebauung, neben Einfamilienhäusern sollen auch ausreichend viele Mehrfamilienhäuser gebaut werden.

Gemeinde lernt auch dazu

So wird die in Bissendorf geplante Wohnanlage nach der für 2023 anvisierten Fertigstellungen aussehen. Die Farbe der Außenfassade kann sich indes noch ändern. Quelle: Gemeinde Wedemark

Bei dem Seniorenprojekt der Firma Convivo in Elze habe die Gemeinde noch gelernt – hatte nach Angaben von Zychlinski nicht dieses Mitspracherecht, konnte sich ergo nicht so einbringen. Das hat sich nun in Bissendorf geändert. Ortsrat und Verwaltung haben bei der Gestaltung durchaus ihren Einfluss bei dem Investor geltend gemacht, Wünsche formuliert.

In Elze entstehen an der Alten Festwiese für gut 20 Millionen unter anderem 14 barrierefreien Bungalowhälften mit Terrasse sowie 47 Wohnungen für altersgerechtes Wohnen. Wegen der Corona-Krise haben sich die Arbeiten aber leicht verzögert. Vermutlich noch in diesem Juli sollen die ersten Bewohner aber einziehen können.

Auf dem gut 4400 Quadratmeter großen Grundstück an der Scherenbosteler Straße in Bissendorf entstehen 48 Wohnungen. Auf einer Gesamtfläche von etwa 2546 Quadratmetern gibt es auch eine Tiefgarage samt E-Ladestation sowie Car-Sharing, ein Bistro für den allgemeinen Verkauf von Backwaren jedweder Art, Räume für medizinische Versorgung, ein Frisör sowie Platz für Feierlichkeiten der Bewohner und zur Pflege der sozialen Kontakte. Im Keller wartet zudem ein Wellness-Bad auf die Bewohner. Zwar stehen die Quadratmeterpreise für die sogenannten B-Schein-Berechtigten bereits fest, die Kosten für die nicht geförderten Räume sind aber noch nicht in trockenen Tüchern. Was aber bereits jetzt feststeht: Es wird ein festes Angebot der Wedemärker Firma Casper & Dase geben. Dazu gebe es eine tägliche Abrufoption rund um die Pflege.

Wohnungen müssen bezahlbar bleiben

Bissendorfs Ortsbürgermeisterin Susanne Brakelmann, zugleich Vorsitzende des Bauausschusses, lobte bei der Vorstellung der Pläne die konstruktive Zusammenarbeit des Ortsrates sowohl mit der Gemeindeverwaltung wie auch mit Peter Wiechmann, geschäftsführender Gesellschafter der Virido Real Estate. „Als Ortsrat haben wir uns sehr dafür eingesetzt.“ Und ja: sie freue sich auf die für 2023 geplante Fertigstellung der Wohnanlage. Und Brakelmann wünscht sich vor allem eine möglichst bunte Mischung der Bewohner, damit auch die B-Schein-Berechtigten nicht stigmatisiert werden. Für Bissendorfs Ortsbürgermeisterin ist wichtig, dass das Wohnen für die Senioren „bezahlbar bleibt“.

Ungeachtet dieser Forderung sei nicht in innovativer Technik gespart worden, betont Wiechmann. Alle vier Gebäude werden im Kfw-40-Standard errichtet. Das helfe den Energieverbrauch zu verringern. Eine Biomasse-Heizung werde mit Holz-Pellets bestückt.

Investor Wiechmann hebt hervor, dass der Bauantrag für das Projekt inzwischen gestellt worden ist. Er rechnet nach Zusage damit, noch in diesem Jahr – vermutlich im vierten Quartal – mit den Arbeiten beginnen zu können. Der Geschäftsführer erinnert daran, dass es trotz der immer älter werdenden Bevölkerung durchaus den Wunsch gibt, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden wohnen zu können. Deshalb sei auch die Zusammenarbeit mit dem Pflegedienst Caspar & Dase gesucht worden. Um der gesundheitlichen Versorgung der Menschen gerecht zu werden, werden in den Gebäuden moderne digitale Lösungen eingebaut. Überhaupt: Mit nur wenigen Handgriffen könnten bei Bedarf weitere Wohnungen behindertengerecht ausgebaut werden, kündigt Architekt Marco Richard an.

Investor und Gemeinde helfen Fördergeld

Zychlinski sagt, dass er „dankbar ist“, dass es diese Nachfrage nach den Wohnungen gebe. „Das zeigt, dass wir im sozialen Wohnungsbau etwas tun müssen“. Und für diese Projekte gebe es nun auch wieder Fördergeld, um die Immobilien tatsächlich bezahlbar zu machen. Dem Verwaltungschef ist durchaus auch wichtig zu betonen, dass in den 48 Wohnungen nicht nur Senioren wohnen müssten. Es seien auch Familien mit Kindern willkommen. Durchmischung durchaus erwünscht.

Von Sven Warnecke