Mit einer Schnupper-Onleihe nutzt die Gemeindebibliothek Wedemark die zusätzlichen Zu-Hause-Stunden vieler Menschen wegen Corona für einen neuen Leseanreiz. Da die Bibliothek mit ihren beiden Ausleihstellen in Bissendorf und Mellendorf derzeit geschlossen ist, werben die Mitarbeiter für das Ausleihen von E-Books über das Internet. Die Anmeldung dazu ist unbürokratisch und kostenfrei per E-Mail möglich.

Wedemärker Leser, die noch keinen Bibliotheksausweis für die Gemeindebibliothek haben, können sich ab sofort und zeitlich befristet bis Ende Mai dort anmelden, um auf diese Weise Zugang zum Onleihe-Verbund unter www.nbib24.de zu erhalten. Von dort können elektronische Medien wie E-Books, E-Audios oder E-Magazine kostenlos und leihweise auf die eigenen Geräte wie Computer, Laptop, Handy und E-Book-Reader heruntergeladen werden.

Einfach anmelden per E-Mail

Für die Anmeldung in der Gemeindebibliothek ist eine E-Mail an gemeindebibliothek@wedemark.de notwendig, Stichwort „Schnupper-Onleihe“. Anzugeben sind außerdem Name, vollständige Adresse sowie das Geburtsdatum. Die Bibliothek teilt in einer Antwortmail die Nummer des Bibliotheksausweises mit und gibt eine kurze Anleitung zum Verfahren der elektronischen Ausleihe. Auch telefonisch erklärt das Bibibliotheksteam in Mellendorf, (05130) 581470, und in Bissendorf unter (05130) 7168, wie Anmeldung und Teilnahme funktionieren.

Bislang hätten sich mehr als 30 neue Bürger beteiligt und lesen jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie E-Books, berichtet Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski. Leser mit einem abgelaufenen Bibliotheksausweis melden sich ebenfalls per E-Mail oder per Telefon, damit der Ausweis verlängert und der Zugang zur Onleihe ermöglicht werden kann.

Mellendorfer Ausweise mit Besonderheit

Eine Besonderheit: Ausweise für die Buchausleihe Mellendorf sind aus technischen Gründen nicht automatisch für die Onleihe freigeschaltet. Also müssen Leser, deren Bibliotheksausweis in Mellendorf ausgestellt wurde und die bisher die Onleihe nicht nutzen, dafür ebenfalls an die E-Mail-Adresse gemeindebibliothek@wedemark.de unter Angabe der Nummer ihres vorhandenen Bibliotheksausweises schreiben.

Und schließlich: Wer nach Ablauf der Schnupper-Zeit Ende Mai einen regulären Bibliotheksausweis erhalten möchte, kann sich vor Ort in einer der beiden Gemeindebibliotheken persönlich registrieren lassen. Der Bibliotheksausweis kostet dann 2 Euro.

Von Ursula Kallenbach