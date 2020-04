Bissendorf

An den Scheiben zu den Ausstellungsräumen von Imago im Bürgerhaus in Bissendorf können sich Interessierte derzeit leider nur die Nasen platt drücken. In Corona-Zeiten ist ihnen der Zugang zu der Ausstellung „ Mazurka“ von Agata Malek verwehrt. Die Bilderschau ist nicht eröffnet, aber sie bleibt. Und: Ein virtueller Rundgang tröstet bis dahin.

Finanzielle Katastrophe für Künstler

„Die Ausstellung bleibt dort in den Räumen und wartet darauf, dass endlich Publikum kommen darf“, betont die Imago-Vorsitzende Ute Loewener. Sie weiß sehr genau um die Auswirkungen der Corona-Krise im Kunstbereich – und meint durchaus nicht nur ihren eigenen Verein. „Für die Kunstschaffenden ist dieses Stilllegen eine finanzielle Katastrophe. Deshalb planen wir eine Kunstverkauf-Künstler-Unterstützungsausstellung“, kündigt sie an. Ein Zeitpunkt steht aber noch nicht fest.

47 Bilder bleiben hängen

Die Leichtigkeit in den Bildern von Agata Malek spricht viele Betrachter besonders an. Quelle: Oliver Hoffmann

Die 47 Zeichnungen von Agata Malek aus den Jahren 2015 bis 2020 – Bilder zum Thema Tanz, Musik und Menschen – sind seit dem 16. März aufgehängt. Damals war noch keine Kontaktsperre verordnet. Die Eröffnung war für den 22. März geplant und wurde abgesagt. Auch ein vorläufiger Eröffnungstermin am 19. April ist zurückgenommen worden. Einzelnen Besuchern kann die Künstlerin, die in Brelingen lebt, die Ausstellung jedoch nach Terminvereinbarung zeigen.

Chopin-Mazurken Anstoß für die Schau

In ihrer zweiten Heimat Wedemark wollte Malek eine Ausstellung auch über ihre erste Heimat Polen machen. Dort wurde sie 1974 geboren und wuchs in einer Musikerfamilie auf. „ Mazurka“ ist ein aus Polen stammender Tanz in einem mäßig langsamen bis sehr raschen Dreitakt. International bekannt sei die „ Mazurka“ durch Frédéric Chopin geworden, der 51 Mazurkas für das Klavier komponierte, erzählt die Künstlerin, um ihre Faszination nachvollziehbar zu machen. Auch die polnische Nationalhymne ist eine Mazurka. „Wenn ich seine Musik höre, spüre ich eine Sehnsucht nach meiner Heimat Polen. Chopins Musik ist für mich der Anstoß für den Titel der Ausstellung“, erklärt Malek.

Musik ist ein wesentliches Thema der Bilder von Agata Malek. Quelle: Oliver Hoffmann

Musik sei ein wichtiges Thema in ihrer künstlerischen Arbeit, sagt sie. „Ich versuche, mit meinem Stift und Farben auf dem Papier Musik in Form von Zeichnungen zu schreiben.“ In ihr jüngstes Schaffen hat sie allerdings noch mehr Biografisches einfließen lassen. „Das Thema Mazurka ist für mich ein Auftakt für eine biografisch-künstlerische Auseinandersetzung mit meinem Leben“, meint Malek. „Meine Erfahrung, in einem damals sozialistischen Land aufzuwachsen und im Jahr 1989 als Jugendliche mit 15 Jahren kurz vor dem Mauerfall in die kapitalistische Welt einzuwandern, prägt mein Leben bis heute.“

Nicht nur ein materieller Verlust

Ihre materiellen Einbußen durch die Nichteröffnung der monatelang konzipierten Ausstellung schätzt die seit 2005 freischaffende Diplomkünstlerin auf 1000 Euro. Um einen Zuschuss hat sie sich noch nicht gekümmert. Solche finanziellen Schwankungen seien für Künstler keine Seltenheit, sagt sie. „Aber ein durchaus größerer Verlust als der materielle ist, dass die Ausstellung, die mir sehr am Herzen liegt, nicht wie geplant stattfinden kann, und dass der von mir engagierte Pianist sie nicht mit einer Chopin-Mazurka eröffnen kann“, bekennt Malek. „Es trifft mich sehr in meinem Herzen.“ Für Künstler biete eine Ausstellung immer einen Raum, um eigene Ideen, Gedanken und Kreativität darzustellen. „Man offenbart sich vor dem Publikum und zeigt sein Inneres nach außen. Es ist eine Prüfung.“

Wer an einer Einzelführung interessiert ist, kann sich per E-Mail an agata@malomat.de oder unter Telefon (05130) 5864673 melden. Der virtuelle Rundgang zur „ Mazurka “ ist im Internet unter www.dropbox.com zu erleben.

Corona bremst die Kunst aus Der Kunstverein Imago im Bürgerhaus in Bissendorf, Am Markt 1, ist seit dem 9. März – dem Schlusstag der bislang letzten Ausstellung „Zeitensprung“ – für das Publikum geschlossen. „Auf unbestimmte Zeit“, sagt die Vereinsvorsitzende Ute Loewener. „Sobald eine neue allgemeine Verfügung wegen Corona uns erlaubt, den Kunstbetrieb wieder aufzunehmen, eröffnen wir die Malek-Ausstellung, und wir werden sehen, wie sich alle weitere Veranstaltungen im Programm aus dem ersten Halbjahr verschieben“, sagt Loewener über die bisher noch nicht eröffnete Schau der Künstlerin Agata Malek und die weiteren Planungen. Der Einschnitt ist auch für den Kunstverein hart. „Literaturkreis, Lesungen, Konzerte, Ausstellungen müssen abgesagt und verschoben werden, auch unsere Mitgliederversammlung. Unsere Reise zur Kunst mussten wir ebenfalls absagen“, berichtet Loewener. Besonders bitter trifft es das ehrenamtliche Imago-Team, dass aufgrund der unsicheren Situation auch ein Skulpturensymposium seine Zusage für August zurückgezogen hat. Das Symposium war als Höhepunkt im Jahr des 25-jährigen Bestehens von Imago geplant, doch die Corona-Krise hat die Kunst ausgebremst. Von der Region Hannover war Loewener zufolge bereits eine finanzielle Förderung für die Veranstaltung bewilligt. „In Anbetracht der Corona-Lage ist es aber zu unsicher, das Symposium weiter zu planen und bei Firmen nach finanzieller Unterstützung unseres Kunstprojekts anzufragen. Auch die logistische Planung erscheint zurzeit nicht machbar. Wir werden einen neuen Antrag für das nächste Jahr stellen“, sagt die Vorsitzende. Jeweils aktuelle Informationen veröffentlicht Imago im Internet unter www.imago-kunstverein.de. Erreichbar ist der Verein per E-Mail an info@imago-kunstverein.de. uc

Von Ursula Kallenbach