Bissendorf/Hannover

Nach dem Feuer in einer Industriehalle im Gewerbegebiet Zöllners Garten in Bissendorf geht die Polizei von einem Gesamtschaden in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro aus. Das Feuer war in der Nacht zu Pfingstmontag gegen 1.50 Uhr offenbar an einem vor der Halle abgestellten Wohnmobil entstanden, griff dann aber schnell auf die Halle über, die von zwei Firmen für Autoaufbereitungen genutzt wurde. Die Feuerwehr rettete drei Bewohner unverletzt aus einer Einliegerwohnung des Komplexes, darunter einen siebenjährigen Jungen und seinen 62-jährigen Vater. Inzwischen geht die Kriminalpolizei davon aus, dass die Tat mit weiteren Bränden in der jüngeren Vergangenheit in diesem Gewerbegebiet in Zusammenhang steht.

Polizei bittet um Hinweise von Zeugen

Wie es zu dem Feuer gekommen ist, darüber liegen den Brandermittlern noch keine genaueren Erkenntnisse vor. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, hatte sich das Feuer bereits von dem Wohnmobil auf die Halle ausgedehnt. Die Polizei bittet deshalb dringend um Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Aufklärung auch früherer Taten führen können. Wer Beobachtungen im südöstlichen Bereich von Bissendorf, insbesondere im Bereich der Straße Zöllners Garten, gemacht hat, erreicht die Ermittler in Hannover unter Telefon (0511) 1095555.

Von Rebekka Neander