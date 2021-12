Bissendorf

Beim Imago Kunstverein Wedemark ist die Saison für das Kalenderjahr 2021 beendet. Weiter geht es erst mit einer Ausstellung, die am Sonntag, 23. Januar, beginnen soll. Dann zeigt János Nádasdy, hannoverscher Künstler mit ungarischen Wurzeln, einen Teil seiner Werke. Die Eröffnung wurde schon zweimal verschoben – der Kunstverein leidet ohnehin sehr unter den Beschränkungen der Pandemie.

Die Imago-Räume wären bis dahin also eigentlich dunkel geblieben. Doch mitnichten: Mit Einbruch der Dämmerung fängt das Bürgerhaus in Bissendorf an zu leuchten. Täglich in der Zeit von 17 bis 22 Uhr schickt der Kunstverein herzliche Grüße in die Dunkelheit mit einer Lichtinstallation des hannoverschen Künstlers Helmut Hennig. Der Raum des Kunstvereins wird dabei in einen meditativen Licht- und Farbraum verwandelt. Bis Sonntag, 16. Januar, sind durch die Fenster- und Türelemente des Kunstvereins auch mit etwas Abstand leuchtende und pulsierende Farb- sowie Lichterwechsel zu sehen.

Von Stephan Hartung