Bissendorf

Wer vor 50 Jahren in Bissendorf Konfirmation gefeiert hat, ist für Sonntag, 26. September, um 18 Uhr zum Abendsegen in die St.-Michaelis-Kirche eingeladen. Pastor Thorsten Buck und Ehrenamtliche aus dem Kirchenvorstand freuen sich auf einen Abend mit erneutem Segen und einem anschließenden Glas rund ums Gemeindehaus. Maya Krabbe an Orgel und Klavier wird von einem Trompeter begleitet.

„Manche der Jubilarinnen und Jubilare stehen gerade an einer Schwelle: Sie werden Großeltern oder gehen in den Ruhestand. Manche fragen sich, was jetzt noch kommen wird im Leben – das möchten wir mit einem Segen begleiten“, sagt Buck. Die Kirchengemeinde konnte in diesem Jahr nur wenige Einladungen verschicken, da von den mehr als 50 Konfirmandinnen und Konfirmanden von damals viele Ort und Namen gewechselt haben oder aus der Kirche ausgetreten und damit nicht mehr in der Adressdatei zu finden sind.

Gemeinde bittet um Anmeldungen

Die Kirchengemeinde setzt darauf, dass Jubilare, die am Abendsegen zur goldenen Konfirmation teilnehmen wollen, sich im Gemeindebüro unter Telefon (05130) 8770 oder per E-Mail an kg.bissendorf@evlka.de anmelden. Um unbeschwert zusammenkommen zu können, gilt die 3-G-Regel – eine Teilnahme ist also bezüglich Corona mit Impf- oder Genesenennachweis beziehungsweise einem aktuellen Testzertifikat möglich.

Einen Gottesdienst mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden, die vor 60, 65, 70 oder mehr Jahren in St. Michaelis konfirmiert worden sind, will die Kirchengemeinde im nächsten Jahr feiern – möglichst mit einer Kaffeetafel unter freiem Himmel.

Von Stephan Hartung