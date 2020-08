Bissendorf

Autofahrer aufgepasst: Die Burgwedeler Straße in Bissendorf ist am Montagvormittag zwischen dem Ortseingang und der Straße Am Kummerberg gesperrt. Die Polizei leitet den Verkehr seit 11.30 Uhr in beide Richtungen um. Der Grund: Auf der Strecke ist nach Angaben eines Polizeisprechers Hydrauliköl ausgelaufen. Durch den einsetzenden Regen am späten Vormittag habe sich die Flüssigkeit schnell auf der Fahrbahn verteilt.

Vermutlich habe ein Defekt an einem Fahrzeug dazu geführt, dass das Öl auf die Straße gelangen konnte.

Aktuell ist nach Angaben des Polizeisprechers ein Privatunternehmen im Einsatz, um die Fahrbahn zu reinigen. Wie lange die Arbeiten dauern, ist unklar. Doch bis die Straße wieder sauber ist, bleibe die Strecke gesperrt, kündigt der Beamte an. Wer aus Bissendorf-Wietze kommt, sollte über die Straße Pinkvosshof in Richtung Scherenbosteler Straße ausweichen. Aus Norden kommend sollten Auto- und Lastwagenfahrer ebenfalls in Richtung Scherenbosteler Straße fahren und den Ortskern meiden.

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Gödde-Polley