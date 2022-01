Bissendorf

Tatort Bahnübergang: Eine Radfahrerin hat in Bissendorf offenbar absichtlich ein haltendes Auto beschädigt. Nun sucht die Polizei nach der Unbekannten.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei bereits am Montag, 10. Januar, gegen 16.30 Uhr am Bahnübergang an der Scherenbosteler Straße. Wie der Polizei erst jetzt angezeigt wurde, hielt vor der geschlossenen Bahnschranke in Richtung Scherenbostel die 40-jährige Fahrerin eines VW Multivan. Neben dem Fahrzeug schob auf dem Mittelstreifen der Straße eine etwa 70 Jahre alte Frau, bekleidet mit einem dunkelgrünen Steppmantel, ihr cremefarbenes Pedelec vorbei.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Frau soll Zweirad absichtlich gegen Auto gestoßen haben

Die Radfahrerin soll die Fahrzeugführerin dann angesprochen und darauf hingewiesen haben, dass der VW auf der Radfahrspur stehe. Danach soll sie ihr Fahrrad schwungvoll gegen das Fahrzeug gestoßen und hierbei einen Schaden vorn links an der Stoßstange verursacht haben. Die Autofahrerin konnte die Radfahrerin laut Polizei noch bis in die Straße Am Tannengrund verfolgen und sie dort ansprechen. Die Dame habe sich die „Belästigung“ verbeten und sei davongefahren.

Wer die Sachbeschädigung gesehen hat oder die Radfahrerin kennt, sollte sich im Polizeikommissariat Mellendorf, Telefon (05130) 9770, melden. Das gilt auch für die gesuchte Frau selbst.

Von Frank Walter