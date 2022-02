Bissendorf

Daran haben viele Hände gewebt: Am Aschermittwoch, 2. März, weihen Pastorin Wibke Lonkwitz und Pastor Thorsten Buck das neue Altartuch in der Bissendorfer Michaeliskirche ein. Gemeinsam mit Ehrenamtlichen werden sie in einer Passionsandacht um 19 Uhr den Altar damit decken. „Auf diesen Moment hat die Kirchengemeinde schon lange gewartet“, sagt Buck. Musikalisch wird der Abend von der Cellistin Verena Spies begleitet.

Vor fünf Jahren bereits war eine erste Idee entstanden, neue sogenannte Antependien für den Altar anfertigen zu lassen. Eigentlich bräuchte die Gemeinde drei, räumt Buck ein. Denn diese farbigen Tücher, die vom Altar herunterhängen, wechseln regelmäßig im Laufe des Kirchenjahres. „Wir hatten allerdings nur Geld für zwei.“ Und schließlich sollten keine Mittel für Kultzwecke verwendet werden, die man etwa für die Jugendarbeit brauche.

Investition in Höhe von 11.000 Euro

Auch so musste St. Michaelis schon rund 11.000 Euro investieren – Geld, aus zweckgebundenen Spenden und einer Förderung der Landeskirche. Doch was macht diese Tücher so wertvoll? „Das ist alles Handarbeit, noch am Webstuhl produziert“, erklärt Buck. „Es gibt nur noch eine Handvoll Werkstätten, die dazu in der Lage sind. Auch die Wolle wird von Hand gefärbt, das Material kommt nicht von der Stange.“ Da würden die paar eingewebten Goldfäden gar nicht mehr ins Gewicht fallen.

Doch auch die Künstler müssen bezahlt werden. „Für den Entwurf hatten wir einen Wettbewerb ausgerufen“, berichtet der Geistliche. „Drei Werkstätten aus Leipzig, Bad Helmstedt und Ratzeburg hatten sich daran beteiligt, und wir haben alle Entwürfe bezahlt, jeweils mit 1500 bis 2000 Euro.“

Das erste der beiden neuen Tücher ist violett. Diese Farbe steht grundsätzlich für die Vorbereitungszeit auf die großen Kirchenfeste, also auch für die Passionszeit. Und die beginne im Kirchenjahr mit dem Aschermittwoch, weshalb dieser Abend für die Einweihung bestimmt worden sei, erläutert Buck.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine lange Vorgeschichte

Zunächst war bereits 2018 eine Künstlerin aus der Region Hannover mit einem Entwurf betraut worden. Doch dann hatte sich der Kirchenvorstand noch einmal besonnen, nachdem er sich von dem Kunstreferenten der Landeskirche, Thorsten Albrecht, hatte beraten lassen. Man entschloss sich, das Thema Altargestaltung noch einmal grundsätzlich anzugehen. Denn seit 1969 hatte sich der Innenraum der Bissendorfer Kirche immer wieder leicht verändert. So strahlt die pastellfarbene Wand hinter der Christusfigur schon lange in Weiß, der Betonaltar wurde mit Holz verkleidet, über ihm wurde ein Bild aufgehängt. Veränderungen, denen die neuen Altartücher gerecht werden sollten.

Altar soll in den Mittelpunkt rücken

Die Ratzeburger Paramentenwerkstatt hat nun zwei Entwürfe von Dorothee Fiedler umgesetzt. Das zweite Altartuch, das weiß sein wird, wird zu Ostern eingeweiht. „Wie die neuen Antependien im Raum wirken, wird auch für uns eine Überraschung sein“, betonen Pastorin Wibke Lonkwitz und Thorsten Buck gemeinsam. „Wichtig war uns, dass der Altar mit der großen Christusfigur in den Mittelpunkt der Wirkung rückt“, ergänzt Buck. Am Aschermittwoch können alle Interessierten sich ihr eigenes Bild davon machen.

Zur Teilnahme an der Andacht ist eine Anmeldung unter www.kirche-bissendorf.de oder telefonisch zu den Öffnungszeiten des Gemeindebüros unter Telefon 8770 nötig. Es gilt die 3G-Regel und die Bitte, während der gesamten Veranstaltung eine FFP2-Maske zu tragen.

Von Andreas Krasselt