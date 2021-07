Bissendorf

Nach einer Unfallflucht in Bissendorf richtet sich der Verdacht gegen den Fahrer eines von mehreren Lastwagen, die im Tatzeitraum dort gesehen wurden.

Ein Wedemärker hatte seinen Opel Astra am Dienstag gegen 21.45 Uhr am Rand der Rostocker Straße geparkt. Als er am Mittwoch gegen 12.15 Uhr zurückkehrte, musste er frische Beschädigungen an der vorderen Fahrerseite seines Wagens feststellen. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden von etwa 1500 Euro zu kümmern.

Die Polizei entdeckte bei der Unfallaufnahme rötlichen beziehungsweise orangefarbenen Fremdlack an dem grauen Opel. Wie sich herausstellte, hatte der Geschädigte am Mittwochmorgen mehrere Lastwagen auf der Rostocker Straße gesehen, die teils vorwärts und teils rückwärts fuhren. Laut Polizei ist es nicht auszuschließen, dass der Schaden durch einen dieser Lastwagen verursacht wurde. Zeugenhinweise nimmt das Polizeikommissariat Mellendorf unter Telefon (05130) 9770 entgegen.

Von Frank Walter